Um homem de 20 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27) suspeito de agredir a companheira com socos, puxões de cabelo e esganadura. Segundo a Polícia Civil, após as agressões ele ainda ameaçou matar a vítima caso fosse preso.

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O caso aconteceu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a violência começou após uma discussão motivada por ciúmes. Durante a agressão, o suspeito também pegou uma faca e tentou cortar os cabelos da mulher.