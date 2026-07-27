27 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Deu socos, esganou, ameaçou a namorada e acabou preso

Por Da Redação | Planaltina de Goiás (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Deu socos, esganou, ameaçou a namorada e acabou preso
Deu socos, esganou, ameaçou a namorada e acabou preso

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27) suspeito de agredir a companheira com socos, puxões de cabelo e esganadura. Segundo a Polícia Civil, após as agressões ele ainda ameaçou matar a vítima caso fosse preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a violência começou após uma discussão motivada por ciúmes. Durante a agressão, o suspeito também pegou uma faca e tentou cortar os cabelos da mulher.

Ainda conforme a investigação, depois das agressões o homem ameaçou a vítima, afirmando que a mataria quando deixasse a prisão caso fosse detido. Em seguida, ele fugiu do local.

A mulher procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher acompanhada de uma testemunha que presenciou as agressões. Ela apresentava diversos ferimentos no rosto e em outras partes do corpo.

Após receber a denúncia, policiais civis realizaram diligências e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a unidade prisional de Planaltina de Goiás, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a PCGO, o investigado possui antecedentes por crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários