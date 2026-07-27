Um major da Polícia Militar é investigado por suspeita de ameaçar o proprietário e funcionários de um bar com uma arma de fogo durante uma discussão por causa do pagamento da conta. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27), foi registrado por câmeras de segurança e é apurado pela Polícia Civil e pela corporação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em um bar de Vicente Pires, no Distrito Federal. De acordo com o relato apresentado à polícia, o oficial, identificado como Caio Vítor Ferraz Canabarro, foi ao caixa acompanhado de outro homem para quitar a conta. Durante o atendimento, ele teria se recusado a pagar, retirado a pulseira de identificação da comanda e apresentado sinais de embriaguez.