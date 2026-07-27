Um coletor de lixo de 19 anos morreu após ser atropelado durante o trabalho na noite de domingo (27). O motorista, de 53 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso após apresentar resultado positivo no teste do bafômetro. A vítima deixa uma filha de 1 ano, e a esposa está grávida de sete meses.

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O acidente aconteceu na Rua do Bosque, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. A vítima foi identificada como Diego Rafael da Silva. Segundo familiares, ele trabalhava para sustentar a família e aguardava o nascimento do segundo filho, previsto para os próximos meses.