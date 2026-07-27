Um coletor de lixo de 19 anos morreu após ser atropelado durante o trabalho na noite de domingo (27). O motorista, de 53 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso após apresentar resultado positivo no teste do bafômetro. A vítima deixa uma filha de 1 ano, e a esposa está grávida de sete meses.
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O acidente aconteceu na Rua do Bosque, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. A vítima foi identificada como Diego Rafael da Silva. Segundo familiares, ele trabalhava para sustentar a família e aguardava o nascimento do segundo filho, previsto para os próximos meses.
De acordo com as informações da ocorrência, Diego realizava a coleta de lixo ao lado do caminhão quando foi atingido por um carro importado que trafegava em alta velocidade. Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento.
Uma médica que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar das tentativas de reanimação, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O motorista, identificado como Guofang Huang, deixou o local logo após o atropelamento, mas retornou pouco tempo depois. Ele acabou detido por policiais militares e foi preso em flagrante por homicídio doloso.
Segundo a Polícia Militar, o teste do bafômetro apontou 0,73 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice acima do limite previsto na legislação. Ainda conforme os policiais, o homem apresentava sinais evidentes de embriaguez.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao 91º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A audiência de custódia definiria se ele permaneceria preso ou responderia ao processo em liberdade.