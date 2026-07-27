27 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM SÃO JOSÉ

Instrutor é afastado após denúncias de importunação contra alunas

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
As denúncias foram encaminhadas à Defensoria Pública
As denúncias foram encaminhadas à Defensoria Pública

Um instrutor de artes marciais que atuava em uma academia vinculada ao programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, foi afastado das atividades por decisão judicial. Ele é acusado de importunação sexual contra oito alunas, cinco delas adolescentes.

As denúncias foram encaminhadas à Defensoria Pública, que solicitou medidas para proteger as vítimas e impedir a continuidade das condutas relatadas. Segundo o defensor público Júlio Camargo de Azevedo, os episódios teriam ocorrido durante as aulas e envolveriam contatos físicos inadequados, aproximações indevidas, comentários impróprios e olhares de caráter sexual.

Os relatos indicam que as situações não teriam sido isoladas, mas repetidas com diferentes alunas que frequentavam o local.

O instrutor já havia sido afastado das aulas em uma decisão tomada no dia 10 de junho. Em nova liminar, publicada em 21 de julho, a Justiça manteve o afastamento e ampliou as medidas de proteção às vítimas.

Além de não poder exercer suas atividades na academia, o profissional está proibido de se aproximar das jovens e de seus familiares.

A decisão judicial também estabeleceu regras para o funcionamento das aulas. A academia não poderá impedir a presença de pais ou responsáveis durante as atividades, nem proibir que as atletas utilizem celulares para fazer registros em vídeo.

A Prefeitura de São José dos Campos deverá ainda acompanhar e fiscalizar as atividades realizadas no local, além de garantir atendimento psicológico às vítimas já identificadas.

Para a Defensoria Pública, as medidas são necessárias para interromper uma situação classificada como violência de gênero e evitar que outras atletas possam ser expostas a episódios semelhantes.

O caso foi divulgado inicialmente pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e posteriormente confirmado pela Rede Vanguarda nesta segunda-feira (27).

Em nota, a Prefeitura informou que ainda não havia sido oficialmente intimada sobre a decisão. A defesa do instrutor declarou que não comentaria o caso, já que o processo tramita em segredo de Justiça.

A academia onde o profissional ministrava as aulas também foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários