Um instrutor de artes marciais que atuava em uma academia vinculada ao programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, foi afastado das atividades por decisão judicial. Ele é acusado de importunação sexual contra oito alunas, cinco delas adolescentes.

As denúncias foram encaminhadas à Defensoria Pública, que solicitou medidas para proteger as vítimas e impedir a continuidade das condutas relatadas. Segundo o defensor público Júlio Camargo de Azevedo, os episódios teriam ocorrido durante as aulas e envolveriam contatos físicos inadequados, aproximações indevidas, comentários impróprios e olhares de caráter sexual.

Os relatos indicam que as situações não teriam sido isoladas, mas repetidas com diferentes alunas que frequentavam o local.