Um acidente envolvendo duas motocicletas provocou a morte de um casal de universitários de 20 anos na tarde de sábado (25). As vítimas estavam na mesma motocicleta e morreram no local após a colisão. O outro casal envolvido no acidente ficou ferido e recebeu atendimento.
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O acidente aconteceu na BR-101, em Içara, no Sul de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Cristian Bittencourt Esmeraldino e Maria Eduarda Muraro. Eles eram estudantes da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina, no campus de Tubarão.
Segundo as informações divulgadas, Cristian cursava Direito e Maria Eduarda era aluna de Nutrição. A Unisul confirmou a identidade dos dois e divulgou notas de pesar em homenagem aos estudantes.
O curso de Nutrição da universidade também lamentou a morte de Maria Eduarda. Em mensagem publicada, destacou que a estudante sonhava em cuidar das pessoas por meio da profissão e afirmou que sua dedicação e trajetória permanecerão na memória da comunidade acadêmica.
As circunstâncias da colisão entre a motocicleta Suzuki ocupada pelo casal e outra motocicleta Yamaha ainda não foram detalhadas.