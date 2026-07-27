Um acidente envolvendo duas motocicletas provocou a morte de um casal de universitários de 20 anos na tarde de sábado (25). As vítimas estavam na mesma motocicleta e morreram no local após a colisão. O outro casal envolvido no acidente ficou ferido e recebeu atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na BR-101, em Içara, no Sul de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Cristian Bittencourt Esmeraldino e Maria Eduarda Muraro. Eles eram estudantes da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina, no campus de Tubarão.