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TRAGÉDIA

Universitários de 20 anos morrem em acidente de moto

Por Da Redação | Içara (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Casal de universitários, de 20 anos, morre em acidente de moto
Casal de universitários, de 20 anos, morre em acidente de moto

Um acidente envolvendo duas motocicletas provocou a morte de um casal de universitários de 20 anos na tarde de sábado (25). As vítimas estavam na mesma motocicleta e morreram no local após a colisão. O outro casal envolvido no acidente ficou ferido e recebeu atendimento.

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O acidente aconteceu na BR-101, em Içara, no Sul de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Cristian Bittencourt Esmeraldino e Maria Eduarda Muraro. Eles eram estudantes da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina, no campus de Tubarão.

Segundo as informações divulgadas, Cristian cursava Direito e Maria Eduarda era aluna de Nutrição. A Unisul confirmou a identidade dos dois e divulgou notas de pesar em homenagem aos estudantes.

O curso de Nutrição da universidade também lamentou a morte de Maria Eduarda. Em mensagem publicada, destacou que a estudante sonhava em cuidar das pessoas por meio da profissão e afirmou que sua dedicação e trajetória permanecerão na memória da comunidade acadêmica.

As circunstâncias da colisão entre a motocicleta Suzuki ocupada pelo casal e outra motocicleta Yamaha ainda não foram detalhadas.

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