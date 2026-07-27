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MACABRO

Restos mortais são encontrados em sacos de lixo

Por Da Redação | São José do Rio Preto (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Restos mortais são encontrados em sacos de lixo
Restos mortais são encontrados em sacos de lixo

Partes de um corpo humano, aparentemente de uma mulher, foram encontradas na manhã desta segunda-feira (27). A Polícia Militar foi acionada após um morador localizar os restos mortais em sacos de lixo e preservou a área para o trabalho da perícia. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

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O caso foi registrado no cruzamento das ruas Aerópago de Itambé e Dom Azeredo Coutinho, nas proximidades do campo do Parque Estoril, em São José do Rio Preto.

Segundo as informações iniciais, um morador foi descartar o lixo quando percebeu um forte odor vindo dos sacos. Ao verificar o conteúdo, encontrou um pé com as unhas pintadas de vermelho e acionou a Polícia Militar.

Equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), responsáveis pela área de homicídios, e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

Durante os trabalhos, outras partes do corpo foram encontradas em lixeiras distribuídas pelas duas vias. Após a conclusão da perícia, os restos mortais seriam encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), onde passarão por exames que poderão auxiliar na identificação da vítima.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, autoria ou motivação do crime. O caso segue sob investigação.

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