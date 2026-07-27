Partes de um corpo humano, aparentemente de uma mulher, foram encontradas na manhã desta segunda-feira (27). A Polícia Militar foi acionada após um morador localizar os restos mortais em sacos de lixo e preservou a área para o trabalho da perícia. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.
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O caso foi registrado no cruzamento das ruas Aerópago de Itambé e Dom Azeredo Coutinho, nas proximidades do campo do Parque Estoril, em São José do Rio Preto.
Segundo as informações iniciais, um morador foi descartar o lixo quando percebeu um forte odor vindo dos sacos. Ao verificar o conteúdo, encontrou um pé com as unhas pintadas de vermelho e acionou a Polícia Militar.
Equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), responsáveis pela área de homicídios, e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.
Durante os trabalhos, outras partes do corpo foram encontradas em lixeiras distribuídas pelas duas vias. Após a conclusão da perícia, os restos mortais seriam encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), onde passarão por exames que poderão auxiliar na identificação da vítima.
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, autoria ou motivação do crime. O caso segue sob investigação.