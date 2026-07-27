Partes de um corpo humano, aparentemente de uma mulher, foram encontradas na manhã desta segunda-feira (27). A Polícia Militar foi acionada após um morador localizar os restos mortais em sacos de lixo e preservou a área para o trabalho da perícia. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

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O caso foi registrado no cruzamento das ruas Aerópago de Itambé e Dom Azeredo Coutinho, nas proximidades do campo do Parque Estoril, em São José do Rio Preto.