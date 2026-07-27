Um homem de 59 anos é suspeito de matar a esposa, de 54 anos, a facadas na tarde desta segunda-feira (27). De acordo com as primeiras informações da polícia, após o crime ele teria tirado a própria vida. O casal foi encontrado sem vida dentro da residência pelo filho.
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O caso ocorreu na Vila Bandeirante, em Campo Grande. Segundo a apuração inicial, o filho do casal chegou em casa para almoçar e encontrou os pais caídos no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas já estavam mortas quando as equipes de resgate chegaram ao imóvel.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, que irá esclarecer as circunstâncias do crime. O caso é tratado, inicialmente, como feminicídio seguido de suicídio.