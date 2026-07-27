A 5ª Semana EAT – Escola Avançada de Tecnologia começa nesta terça-feira (28) no Vale do Paraíba, reunindo mais de 700 estudantes de escolas públicas e privadas de 16 estados brasileiros. O evento marca a etapa anual da OBT (Olimpíada Brasileira de Tecnologia) 2026 e segue até sexta-feira (31), com uma programação voltada à inovação, tecnologia e impacto social em São José dos Campos e Jacareí.

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Promovida pelo Instituto Alpha Lumen, de São José dos Campos, em parceria com o MIT-Brazil, programa ligado ao MIT (Massachusetts Institute of Technology), dos Estados Unidos, a iniciativa também promove intercâmbio internacional entre estudantes e incentiva o desenvolvimento de soluções tecnológicas criadas por jovens de diferentes regiões do país.