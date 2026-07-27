A 5ª Semana EAT – Escola Avançada de Tecnologia começa nesta terça-feira (28) no Vale do Paraíba, reunindo mais de 700 estudantes de escolas públicas e privadas de 16 estados brasileiros. O evento marca a etapa anual da OBT (Olimpíada Brasileira de Tecnologia) 2026 e segue até sexta-feira (31), com uma programação voltada à inovação, tecnologia e impacto social em São José dos Campos e Jacareí.
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Promovida pelo Instituto Alpha Lumen, de São José dos Campos, em parceria com o MIT-Brazil, programa ligado ao MIT (Massachusetts Institute of Technology), dos Estados Unidos, a iniciativa também promove intercâmbio internacional entre estudantes e incentiva o desenvolvimento de soluções tecnológicas criadas por jovens de diferentes regiões do país.
Durante os quatro dias de programação, os participantes apresentarão projetos na Mostra de Aplicativos, que reúne trabalhos desenvolvidos por estudantes dos 16 estados representados. As propostas têm como foco o uso da tecnologia para solucionar desafios sociais e estimular a inovação entre os jovens.
Além da exposição dos aplicativos, a programação inclui cerimônias de premiação dos projetos considerados de maior impacto social na edição 2026 da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. As solenidades ocorrerão no Teatro Municipal Ariano Suassuna, em Jacareí.
Os estudantes também participarão de imersões em polos tecnológicos do Vale do Paraíba, permitindo contato direto com ambientes de inovação e desenvolvimento tecnológico da região. A proposta é aproximar os finalistas da realidade do setor e incentivar o intercâmbio de experiências entre participantes de diferentes estados.
A Semana EAT é realizada anualmente e busca integrar educação, ciência e tecnologia, oferecendo aos estudantes oportunidades de aprendizado, troca de conhecimentos e apresentação de projetos voltados à transformação social por meio da inovação.