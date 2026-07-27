Quando pensamos na volta às aulas, é comum associarmos esse momento ao primeiro dia em que a criança cruza novamente o portão da escola. No entanto, a adaptação começa muito antes disso. Os últimos dias das férias representam uma oportunidade importante para que as famílias retomem gradualmente hábitos que favorecem o bem-estar, a aprendizagem e uma transição mais tranquila para o novo semestre.

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Durante o recesso, é natural que a rotina fique mais flexível. Horários para dormir e acordar mudam, o tempo dedicado às telas aumenta e a alimentação costuma seguir um ritmo diferente. Embora essas mudanças façam parte das férias, é importante compreender que o retorno abrupto à rotina escolar pode gerar cansaço, dificuldade de concentração e ansiedade nos primeiros dias de aula.