ANTONIA APARECIDA MAIA DE MIRANDA
Idade:
80
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 28/07/2026 16:00
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BENEDITO JAIME CORRÊA GOMES
Idade:
86
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 28/07/2026 12:00
VICENTE VICENTE GARRIDO
Idade:
78
Data de falecimento:
25/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/07/2026 11:30
ARNO EDGAR SCHWAGER
Idade:
77
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/07/2026 10:30
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA MACHADO
Idade:
75
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 27/07/2026 das 15:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 28/07/2026 09:00
WILSON DA SILVA CRISTOVÃO
Idade:
62
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 27/07/2026 16:30
MIGUEL DONIZETI DE MACEDO
Idade:
69
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 27/07/2026 16:30
ADELIA BARRETO ARANTES
Idade:
89
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 27/07/2026 15:30
ANA DE ARAUJO GONÇALVES
Idade:
78
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 27/07/2026 das 08:00 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 27/07/2026 15:30
ANGELINO DE LIMA
Idade:
80
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 27/07/2026 das 09:00 às 15:00
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 27/07/2026 15:00
TEREZA ROCHA
Idade:
68
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/07/2026 13:30
ISABELA CORREA SOUZA
Idade:
0
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
VELORIO MUN. MONTEIRO LOBATO
Sepultamento:
CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP- 27/07/2026 12:00
VALDIMIRA QUIRINA DOS ANJOS SILVA
Idade:
81
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/07/2026 11:00
SEVERINO HENRIQUE DA SILVA
Idade:
52
Data de falecimento:
25/07/2026
Velório:
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 27/07/2026 10:00
MARIA LUCIMAR FERREIRA DA SILVA
Idade:
76
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 26/07/2026 das 22:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 27/07/2026 10:00
ANDREIA ROSA DA SILVA
Idade:
49
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. MUN. JD SANTA LIDIA /MAUA-SP- 27/07/2026 10:00
SONIA MARIA BARRETO
Idade:
61
Data de falecimento:
26/07/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 27/07/2026 das 00:01 às 08:30
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE PARAIBUNA/SP- 27/07/2026 08:30