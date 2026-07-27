A Prefeitura de Taubaté prorrogou, por mais três meses, o reforço temporário nos serviços de capina. Nesse período, o município pagará mais R$ 3,889 milhões para a EcoTaubaté, o equivalente a R$ 1,296 milhão por mês.
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Antes do reforço, iniciado em março, o município contava com apenas uma equipe de capina. Com o pagamento adicional, esse número passou para 10. O objetivo é reduzir os pontos de mato alto na cidade.
Desde março, esse reforço havia custado R$ 3,889 milhões. Com a prorrogação, serão mais R$ 3,889 milhões, chegando a R$ 7,778 milhões. Outro aditivo no contrato havia sido firmado em maio, ao custo de R$ 3,222 milhões, para ampliar por três meses as equipes de ecopontos, de varrição mecanizada e de limpeza de lobo, além do número de equipamentos de coleta de entulhos.
Prefeitura tem feito reforços temporários no contrato
Esses reforços, embora temporários, foram a primeira ampliação do custo do contrato com a EcoTaubaté desde agosto de 2023, quando o governo do então prefeito José Saud (PP) reduziu o valor da despesa mensal de R$ 9,114 milhões para R$ 5,589 milhões. A medida, tomada em meio a uma grave crise financeira na Prefeitura, resultou na demissão de 180 funcionários da empresa na época e afetou uma série de serviços, como coleta seletiva, poda de árvores, varrição e roçada.
Para adotar esses reforços, o governo Sérgio Victor (Novo) tem utilizado o recurso adicional obtido pela Prefeitura com a taxa de lixo, que passou a ser cobrada esse ano na cidade.
A reportagem questionou por que a Prefeitura tem feito apenas reforços temporários, em vez de restabelecer em definitivo o contrato, com todos os serviços de limpeza. "A estratégia dos aditivos foi adotada para que a Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria tenha controle mais amplo sobre o orçamento, uma vez que os termos aditivos são financiados com recursos provenientes pela Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo", respondeu a Prefeitura.