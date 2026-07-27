A Prefeitura de Taubaté prorrogou, por mais três meses, o reforço temporário nos serviços de capina. Nesse período, o município pagará mais R$ 3,889 milhões para a EcoTaubaté, o equivalente a R$ 1,296 milhão por mês.

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Antes do reforço, iniciado em março, o município contava com apenas uma equipe de capina. Com o pagamento adicional, esse número passou para 10. O objetivo é reduzir os pontos de mato alto na cidade.