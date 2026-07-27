27 de julho de 2026
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AGRESSÃO

Homem espanca namorada na praça Afonso Pena e é preso em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Praça Afonso Pena
Praça Afonso Pena

Um homem foi preso na noite de domingo (26) por suspeita de violência doméstica e lesão corporal na Praça Afonso Pena, região central de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pelas imediações quando encontraram a vítima. Ela relatou ter sido agredida pelo namorado com chutes e empurrões.

Após o relato, os policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima também solicitou uma medida protetiva de urgência.

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