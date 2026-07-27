Um homem foi preso na noite de domingo (26) por suspeita de violência doméstica e lesão corporal na Praça Afonso Pena, região central de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pelas imediações quando encontraram a vítima. Ela relatou ter sido agredida pelo namorado com chutes e empurrões.

Após o relato, os policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça.