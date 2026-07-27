27 de julho de 2026
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MORTE

Adeus, Diego: motociclista morre em acidente no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Diego Rodrigo Gonçalves, de 35 anos
Diego Rodrigo Gonçalves, de 35 anos

Um acidente de motocicleta resultou na morte de Diego Rodrigo Gonçalves, de 35 anos, no domingo (26), em Guaratinguetá. A informação sobre a causa do falecimento foi mencionada por pessoas próximas da vítima nas redes sociais. Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram oficialmente detalhadas.

A notícia da morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a perda e prestaram homenagens ao motociclista.

O velório foi realizado nesta segunda-feira (27), no Instituto Médico Legal, próximo ao Senac, em Guaratinguetá. O sepultamento estava previsto para as 16h, no Cemitério da Saudade.

Em publicações nas redes sociais, amigos destacaram a personalidade de Diego e manifestaram solidariedade à família. “Vai com Deus, meu irmão”, “Descansa em paz” e “Você viverá eternamente em nossos corações” estão entre as mensagens deixadas em homenagem à vítima.

Até o momento, não há informações oficiais divulgadas pelos órgãos de segurança sobre a dinâmica do acidente ou outras circunstâncias relacionadas ao caso.

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