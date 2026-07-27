Um acidente de motocicleta resultou na morte de Diego Rodrigo Gonçalves, de 35 anos, no domingo (26), em Guaratinguetá. A informação sobre a causa do falecimento foi mencionada por pessoas próximas da vítima nas redes sociais. Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram oficialmente detalhadas.

A notícia da morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a perda e prestaram homenagens ao motociclista.

O velório foi realizado nesta segunda-feira (27), no Instituto Médico Legal, próximo ao Senac, em Guaratinguetá. O sepultamento estava previsto para as 16h, no Cemitério da Saudade.