O município de Cruzeiro prestou, na tarde desta segunda-feira (27), as últimas homenagens ao cabo da Polícia Militar Rodolfo Antônio Martins, de 49 anos, que morreu após enfrentar uma grave doença.
O cortejo seguiu em direção ao Cemitério Municipal de Cruzeiro acompanhado por viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, que percorreram o trajeto com as sirenes ligadas em homenagem ao policial, que dedicou 29 anos de sua vida à corporação.
Rodolfo Martins integrava a 4ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), sediado em Cruzeiro. Segundo a corporação, ele estava internado no Hospital da Polícia Militar (HPM), onde realizava tratamento desde o diagnóstico da doença.
Morador de Cruzeiro, o cabo ingressou na Polícia Militar em 1997 e construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o serviço público. Em nota oficial, o 23º BPM/I destacou que Rodolfo era reconhecido pela conduta íntegra, profissionalismo e espírito de companheirismo, qualidades que lhe renderam o respeito de colegas, superiores e subordinados ao longo da carreira.
A corporação ressaltou ainda que o policial deixa como legado a dedicação à missão policial-militar e o compromisso com a proteção da sociedade.
Rodolfo Antônio Martins deixa esposa e dois filhos.
O velório foi realizado na Funerária Santa Clara, em Cruzeiro. O sepultamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), no Cemitério Municipal da cidade, sob forte comoção de familiares, amigos e companheiros de farda.