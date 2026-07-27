O município de Cruzeiro prestou, na tarde desta segunda-feira (27), as últimas homenagens ao cabo da Polícia Militar Rodolfo Antônio Martins, de 49 anos, que morreu após enfrentar uma grave doença.

O cortejo seguiu em direção ao Cemitério Municipal de Cruzeiro acompanhado por viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, que percorreram o trajeto com as sirenes ligadas em homenagem ao policial, que dedicou 29 anos de sua vida à corporação.

Rodolfo Martins integrava a 4ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), sediado em Cruzeiro. Segundo a corporação, ele estava internado no Hospital da Polícia Militar (HPM), onde realizava tratamento desde o diagnóstico da doença.