Uma grávida de 21 anos que seguia para uma consulta pré-natal foi sequestrada, morta a facadas e teve o bebê retirado do útero em Cáli, na Colômbia. O crime chocou o país e mobiliza as autoridades, que investigam o desaparecimento da criança e tentam identificar todos os envolvidos.

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A vítima, identificada como María Camila, foi vista pela última vez no dia 16 de julho, quando estava na garupa de uma motocicleta conduzida por uma mulher que havia conhecido cerca de dois meses antes por meio de um programa de apoio a gestantes.