Uma grávida de 21 anos que seguia para uma consulta pré-natal foi sequestrada, morta a facadas e teve o bebê retirado do útero em Cáli, na Colômbia. O crime chocou o país e mobiliza as autoridades, que investigam o desaparecimento da criança e tentam identificar todos os envolvidos.
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A vítima, identificada como María Camila, foi vista pela última vez no dia 16 de julho, quando estava na garupa de uma motocicleta conduzida por uma mulher que havia conhecido cerca de dois meses antes por meio de um programa de apoio a gestantes.
O corpo da jovem foi localizado em 20 de julho, a aproximadamente seis quilômetros de sua residência. Segundo a polícia, María Camila estava enrolada em lençóis e coberta por uma pilha de cobertores.
Ao retirar o material, os agentes encontraram sinais de violência extrema. A vítima estava com mãos e pés amarrados, apresentava marcas de tortura e teria sido atingida por diversas facadas.
O bebê que ela carregava, uma menina que a família já havia escolhido chamar de Alahia, não estava no local e continua desaparecido.
Polícia investiga mulher vista com a vítima antes do crime
A principal linha de investigação envolve a mulher que estava com María Camila no momento em que ela desapareceu.
Segundo as autoridades colombianas, a suspeita apresentou versões contraditórias durante os depoimentos e permanece como uma das pessoas investigadas no caso.
A polícia busca esclarecer se houve participação de outras pessoas no assassinato e trabalha para localizar a recém-nascida.
Mãe pede que neta seja devolvida
A mãe de María Camila, Alba Gomez, fez um apelo emocionado pela localização da criança.
Segundo o veículo colombiano RCN Noticias, ela pediu aos responsáveis pelo crime que devolvam a neta.
“A única coisa que peço com este apelo, e com a fé esperançosa de que minha bebê esteja viva, é que ela seja encontrada”, afirmou Alba.
A investigação segue em andamento em Cáli.