O encerramento do Festival Revelando SP, nesta segunda-feira (27), celebra a cultura paulista no Parque da Cidade, em São José dos Campos. Quem passar pelo local encontrará produções de artesãos e culinaristas de diversas regiões do estado, distribuídas em 90 estandes com opções que vão de peças de decoração e joias a itens religiosos e vestuário.

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Histórias de família

Além da arte, a gastronomia tradicional é um dos grandes destaques, com opções como bolinho de chuva, café da roça, pão caseiro, torresmo, feijão tropeiro, sanduíche de linguiça, biscoitos, bolos e muito mais.