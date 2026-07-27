O encerramento do Festival Revelando SP, nesta segunda-feira (27), celebra a cultura paulista no Parque da Cidade, em São José dos Campos. Quem passar pelo local encontrará produções de artesãos e culinaristas de diversas regiões do estado, distribuídas em 90 estandes com opções que vão de peças de decoração e joias a itens religiosos e vestuário.
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Histórias de família
Além da arte, a gastronomia tradicional é um dos grandes destaques, com opções como bolinho de chuva, café da roça, pão caseiro, torresmo, feijão tropeiro, sanduíche de linguiça, biscoitos, bolos e muito mais.
Entre as iguarias do evento estão as rosquinhas do Vô Joel, de Biritiba Mirim, vendidas no festival desde a edição de 2014. Fundador da marca, Vô Joel faleceu em 2019, deixando o legado para a filha Vanessa Garcia, que assumiu o negócio ao lado do esposo e dos dois filhos.
A família enrola manualmente cerca de 300 rosquinhas por dia, além de produzir outros itens caseiros e artesanais. Vanessa conta que nunca deixou de participar de uma edição do festival desde que começou:
"Ele começou a fazer as rosquinhas na região, o negócio foi tomando proporção e eu fui trabalhar com ele. Quando ele morreu, fiquei meio sem chão [...]. Eu e meu esposo decidimos continuar e mantivemos as inscrições para o Revelando SP", relatou.
Vanessa e o filho Josué Garcia trouxeram biscoitos artesanais para o Revelando SP em São José dos Campos
Shows musicais
Assim como os expositores, o festival conta com um público cativo. Edilene Santos, moradora de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, está em São José desde sábado (25) para curtir a festa:
"Esse é o meu segundo Revelando SP. Gosto de participar, provar comidas diferentes e comprar lembrancinhas. Vou ficar até o fim porque quero ver o show dos Demônios da Garoa. Me lembra muito o meu avô, que amava e adorava uma festa. Ele iria amar estar aqui", afirma.
O show dos Demônios da Garoa encerra a programação do festival nesta segunda-feira, às 18h. Ao longo de todo o dia, o público também pode acompanhar outros espetáculos e intervenções artísticas.
Entrada gratuita
A entrada é gratuita e o evento acontece no Parque da Cidade, localizado na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.