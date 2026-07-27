Uma mulher atropelada por um trem em Lorena morreu aos 55 anos na manhã desta segunda-feira (27), em um trecho da linha férrea do município. Sandra Aparecida da Silva atravessava os trilhos para encontrar a filha e seguir ao trabalho quando foi atingida pela composição ferroviária.
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Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e morte acidental. A classificação poderá ser alterada após a conclusão dos laudos periciais e das demais diligências.
Como aconteceu o atropelamento em Lorena?
De acordo com informações da Polícia Civil, policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência na linha férrea.
No local, encontraram uma equipe do Samu, que confirmou a morte da vítima.
Os policiais também ouviram o maquinista do trem, cujas informações passaram a integrar o inquérito.
Segundo relato de um dos filhos da vítima à polícia, Sandra tinha o hábito de atravessar os trilhos para encontrar uma das filhas, que a aguardava do outro lado da ferrovia para seguirem juntas ao trabalho.
Na manhã desta segunda-feira, durante a travessia, ela foi atingida pela composição ferroviária.
Ainda conforme familiares, a filha afirmou que não percebeu qualquer atitude voluntária da mãe em direção ao trem, acreditando que o acidente tenha sido causado por distração ou por uma fatalidade.
Polícia investiga dinâmica do acidente
O boletim de ocorrência não informa a velocidade da composição, a distância entre o trem e a vítima no momento da travessia nem se o maquinista acionou a buzina antes da colisão.
Essas informações deverão ser esclarecidas durante a investigação, com base em:
- perícia técnica no local;
- depoimento do maquinista;
- imagens de câmeras de segurança, caso existam;
- novos relatos de testemunhas.
A Polícia Civil também requisitou exames necroscópico e toxicológico ao IML (Instituto Médico Legal).
O exame necroscópico deverá confirmar oficialmente a causa da morte, enquanto o toxicológico faz parte dos procedimentos de rotina para esse tipo de ocorrência.
Até o momento, não há indicação de responsabilidade criminal atribuída ao maquinista ou a qualquer outra pessoa, e ninguém foi preso.
Local do acidente ainda será confirmado
O boletim de ocorrência apresenta duas referências diferentes para o local do atropelamento.
No registro principal, consta a Rua Capitão Leovigildo Areco, enquanto o histórico da ocorrência menciona um trecho da ferrovia na Avenida Doutor Eugênio Borges.
Segundo a Polícia Civil, a divergência poderá ser esclarecida durante a investigação, já que pode estar relacionada ao ponto de acesso utilizado pelas equipes de atendimento ou ao preenchimento inicial do documento.
Por que um trem demora para parar?
Ao contrário de um automóvel, um trem precisa de uma distância muito maior para conseguir frear completamente.
Isso ocorre devido ao peso elevado da locomotiva e dos vagões, que exige centenas de metros para a parada total, mesmo quando o maquinista aciona imediatamente o sistema de frenagem ao perceber um obstáculo.
Por esse motivo, especialistas orientam que pedestres utilizem apenas passagens autorizadas e nunca tentem atravessar os trilhos quando houver aproximação de uma composição.
Cuidados ao atravessar uma linha férrea
Para reduzir o risco de acidentes, as orientações são:
- utilizar somente passagens oficiais;
- parar, olhar para os dois lados e ouvir antes de atravessar;
- evitar o uso de celular ou fones de ouvido durante a travessia;
- nunca caminhar sobre os trilhos;
- respeitar cancelas, sinais luminosos e alarmes;
- jamais atravessar entre vagões de um trem parado.
A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda os resultados dos laudos periciais para esclarecer a dinâmica do atropelamento.