Uma mulher atropelada por um trem em Lorena morreu aos 55 anos na manhã desta segunda-feira (27), em um trecho da linha férrea do município. Sandra Aparecida da Silva atravessava os trilhos para encontrar a filha e seguir ao trabalho quando foi atingida pela composição ferroviária.

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Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.