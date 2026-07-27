O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos reabre nesta terça-feira (28), após o feriado de aniversário de 259 anos do município, com 735 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O maior volume de vagas está concentrado na função de operador de telemarketing, com 250 oportunidades abertas. Desse total, 50 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).