O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos reabre nesta terça-feira (28), após o feriado de aniversário de 259 anos do município, com 735 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência profissional.
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O maior volume de vagas está concentrado na função de operador de telemarketing, com 250 oportunidades abertas. Desse total, 50 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques da lista também estão as oportunidades para pedreiro (76 vagas), montador instalador de acessórios (60), entrevistador de campo (40), atendente de lanchonete (34), serralheiro (30), encanador (25), ajudante de obras (20) e auxiliar de conservação de obras civis (15).
A relação completa de vagas, requisitos e orientações para candidatura está disponível no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos.
Como se candidatar às vagas do PAT
O PAT de São José dos Campos funciona na Praça Afonso Pena, 175, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços oferecidos são gratuitos para trabalhadores e empregadores.
As oportunidades são atualizadas diariamente no site da Prefeitura, sempre a partir das 18h. Antes de comparecer ao posto, os candidatos devem verificar se possuem o perfil exigido para a vaga escolhida.
Quem atender aos requisitos deve procurar o PAT levando carteira de trabalho (física ou digital) e documento de identificação. Também é recomendado apresentar um currículo atualizado para facilitar o processo de encaminhamento às empresas.