A Prefeitura de São José dos Campos entregou o novo espaço do Hospital da Retaguarda nesta segunda-feira (27). A nova estrutura, na Vila Industrial, contempla a reformulação do local, que inicialmente foi projetado para ser um hospital pediátrico e passou a servir como estrutura de contingência durante a pandemia.

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Agora, com 42 leitos, a unidade passa a atender como extensão do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence em casos de recuperação cirúrgica, longa permanência e para pacientes em estado terminal.