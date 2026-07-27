A Prefeitura de São José dos Campos entregou o novo espaço do Hospital da Retaguarda nesta segunda-feira (27). A nova estrutura, na Vila Industrial, contempla a reformulação do local, que inicialmente foi projetado para ser um hospital pediátrico e passou a servir como estrutura de contingência durante a pandemia.
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Agora, com 42 leitos, a unidade passa a atender como extensão do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence em casos de recuperação cirúrgica, longa permanência e para pacientes em estado terminal.
O prefeito Anderson Farias (PSD) ressaltou os investimentos feitos em busca de mais qualidade no atendimento.
"Nós vamos fazendo os investimentos necessários na Saúde para que a gente possa ter sempre o melhor atendimento e acolhimento das pessoas e daquelas que mais precisam. Quem ganha é a Saúde, todos os colaboradores, servidores e as empresas que fizeram as obras, que nos entregam essas melhorias feitas com muita excelência para que realmente a gente possa aumentar a nossa capacidade de atendimento", afirmou.
O prédio conta com quartos individuais e coletivos idealizados para o conforto e acolhimento de pacientes e familiares, segundo Carlos Maganha, diretor do Hospital Municipal.
"A gente tem algumas situações de pacientes internados de longa data e pacientes em terminalidade que precisam de um ambiente mais restrito, onde mais membros da família possam ficar com eles. Nesse ambiente há essa oportunidade. Em contrapartida, o paciente pós-operatório é mais ágil, fica pouco tempo aqui. Criamos uma estrutura também para dar conforto à família que eventualmente precise aguardar", afirmou o médico.
Além dos leitos, o hospital ganhou novas alas com recepção, banheiros, refeitórios e consultórios.
Foram investidos R$ 3,6 milhões na reestruturação.
A unidade também gerará 168 novas vagas de emprego, abrangendo desde médicos até profissionais para áreas operacionais.