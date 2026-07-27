À medida que a Justiça avança na incorporação de novas tecnologias para tornar seus procedimentos mais ágeis e eficientes, cresce também o desafio de assegurar que essa transformação não comprometa o diálogo, a participação das partes e o pleno exercício dos direitos fundamentais.

Afinal, toda inovação precisa ser acompanhada de uma reflexão essencial: como garantir que a modernização do sistema de Justiça fortaleça, e não reduza, o direito das pessoas de participar efetivamente das decisões que afetam suas vidas?

A transformação digital do Poder Judiciário representa um dos movimentos mais importantes das últimas décadas. Ferramentas tecnológicas reduziram distâncias, aceleraram procedimentos e ampliaram o acesso a diversos serviços judiciais. Trata-se de um avanço necessário, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil.