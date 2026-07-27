Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas, sendo duas em estado grave, na manhã desta segunda-feira (27), na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté.

O acidente ocorreu no km 119 da via e mobilizou equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp