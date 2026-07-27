Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas, sendo duas em estado grave, na manhã desta segunda-feira (27), na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté.
O acidente ocorreu no km 119 da via e mobilizou equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté.
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A colisão aconteceu por volta das 9h15 e provocou a interdição da faixa 1 da pista, causando lentidão no trecho. Até a última atualização da PRF, às 10h05, não havia previsão para a liberação total da rodovia.
As identidades, idades e sexos das vítimas não haviam sido divulgados. Segundo o balanço inicial, duas pessoas sofreram ferimentos graves e uma teve lesões leves.
Como aconteceu o acidente?
As circunstâncias do engavetamento ainda serão investigadas. Até o momento, a PRF não informou a dinâmica da colisão nem qual dos sentidos da Dutra foi afetado.
Equipes da concessionária prestaram os primeiros socorros às vítimas ainda no local antes do encaminhamento ao Hospital Regional de Taubaté. Também foram realizados os trabalhos de remoção dos veículos e limpeza da pista.
Não há informações sobre vítimas presas às ferragens, necessidade de apoio aéreo ou envolvimento de caminhões e motocicletas.
Trânsito ficou lento
Com a interdição da faixa 1, motoristas enfrentaram lentidão no trecho. A Dutra é a principal ligação entre o Vale do Paraíba e as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, e qualquer bloqueio costuma provocar reflexos no fluxo de veículos, principalmente no horário de maior movimento.
As autoridades orientam os condutores a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e manterem distância segura dos demais veículos para evitar novos acidentes.
Outro acidente recente
Este é mais um acidente registrado na Rodovia Presidente Dutra em Taubaté nas últimas semanas. Em julho, outros engavetamentos foram registrados no município, deixando diversos feridos e provocando congestionamentos na principal rodovia do país.
As causas da colisão desta segunda-feira serão apuradas pelas autoridades competentes.