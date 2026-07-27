Há poucos lugares mais simbólicos para este momento do que a Orla do Banhado.

É com muita alegria que nos reunimos nesta manhã para abrir oficialmente as comemorações dos 259 anos de São José dos Campos.

Daqui, é possível olhar para a cidade e enxergar muito mais do que ruas, prédios e avenidas. Daqui, enxergamos uma história construída por gerações de pessoas que acreditaram no futuro.

Foi assim quando São José nasceu como aldeia, quando se tornou vila, quando enfrentou o período sanatorial, quando apostou na indústria, abriu espaço para a ciência, transformou conhecimento em inovação e decidiu que qualidade de vida também seria prioridade.

Cada geração ajudou a construir uma cidade melhor do que recebeu. Hoje, esse legado pode ser visto em cada região da cidade.