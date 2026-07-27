Bom dia!
É com muita alegria que nos reunimos nesta manhã para abrir oficialmente as comemorações dos 259 anos de São José dos Campos.
Há poucos lugares mais simbólicos para este momento do que a Orla do Banhado.
Daqui, é possível olhar para a cidade e enxergar muito mais do que ruas, prédios e avenidas. Daqui, enxergamos uma história construída por gerações de pessoas que acreditaram no futuro.
Foi assim quando São José nasceu como aldeia, quando se tornou vila, quando enfrentou o período sanatorial, quando apostou na indústria, abriu espaço para a ciência, transformou conhecimento em inovação e decidiu que qualidade de vida também seria prioridade.
Cada geração ajudou a construir uma cidade melhor do que recebeu. Hoje, esse legado pode ser visto em cada região da cidade.
São José é referência em inovação, educação, saúde, segurança, sustentabilidade e qualidade de vida.
Uma cidade que une desenvolvimento econômico, responsabilidade ambiental e planejamento urbano para criar mais oportunidades para quem vive aqui.
O reconhecimento conquistado ao longo dos anos é resultado de uma trajetória construída com visão de futuro e compromisso permanente com as pessoas.
Mas os maiores indicadores de uma cidade não aparecem apenas em rankings, certificações ou estatísticas. Eles aparecem na vida das pessoas.
Na criança que encontra uma educação de qualidade para sonhar mais alto, no jovem que transforma conhecimento em inovação, no empreendedor que encontra um ambiente favorável para investir, na família que vive com mais segurança e tranquilidade, no pesquisador que desenvolve novas tecnologias, no trabalhador que encontra oportunidades para crescer. Aparecem naqueles que nasceram aqui e também nos milhares que escolheram São José para construir uma nova história.
Porque uma cidade de oportunidades não é apenas aquela que oferece bons serviços. É aquela que amplia horizontes, cria possibilidades, inspira confiança e prepara as próximas gerações para um futuro ainda melhor.
É por isso que São José dos Campos nunca esperou o futuro acontecer. Sempre trabalhou para construí-lo.
Hoje, aos 259 anos, continua sendo uma cidade que preserva sua história sem deixar de olhar para frente. Uma cidade que honra quem ajudou a chegar até aqui e acolhe quem decide escrever os próximos capítulos dessa história.
Porque, no fim das contas, ser joseense não é apenas uma questão de nascimento.
É uma forma de acreditar.
Acreditar que uma cidade pode ser, ao mesmo tempo, inovadora e humana. Que pode crescer sem perder a qualidade de vida. Que pode acolher quem chega sem esquecer quem construiu sua história.
É esse sentimento que celebramos hoje.
Parabéns, São José dos Campos.
Que Deus continue abençoando nossa cidade, nossas famílias e todos aqueles que, todos os dias, ajudam a construir um lugar que nos enche de orgulho.
Muito obrigado.
*Íntegra do discurso proferido pelo prefeito na manhã desta segunda-feira (27).