O festival Revelando SP chega ao seu último dia nesta segunda-feira (27) no Parque da Cidade de São José dos Campos, encerrando uma edição especial que integrou as comemorações dos 259 anos do município.
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Desde o início da programação, no dia 23, o evento reuniu cerca de 90 municípios e quase 200 participantes, entre artistas e culinaristas, e atraiu milhares de visitantes.
A culinária tradicional paulista foi um dos destaques da edição. O público pôde saborear o autêntico café caipira, pratos da culinária da roça e tropeira, o famoso sanduíche de linguiça bragantina, além de biscoitos caseiros e uma grande variedade de doces artesanais. O festival também destacou a memória histórica por meio de exposições dedicadas à cultura tropeira e ao museu de arte sacra.
Último dia
Ao longo do dia de encerramento, a praça de alimentação continua ativa e o palco recebe diversas manifestações artísticas, entre elas Trio Delfin, Delfino e Daniel, Tap da Longevidade, Pardal e Canarinho, Encontro de Pavilhões, Luiz Felipe e Reginaldo, o Coro Sinfônico de São José dos Campos, Elson Di Campos e Cleverson da Viola, o encontro dos cantores Peleco, Lud Mazzucatti e Dani Montuori, além da dupla Nilton Blau e Cabelo de Milho.
A programação segue até as 18h e tem seu grande encerramento com o show do tradicional grupo Demônios da Garoa.
A entrada é gratuita e o evento acontece no Parque da Cidade, localizado na Avenida Olivo Gomes, número 100.