O festival Revelando SP chega ao seu último dia nesta segunda-feira (27) no Parque da Cidade de São José dos Campos, encerrando uma edição especial que integrou as comemorações dos 259 anos do município.

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Desde o início da programação, no dia 23, o evento reuniu cerca de 90 municípios e quase 200 participantes, entre artistas e culinaristas, e atraiu milhares de visitantes.