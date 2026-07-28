Como parte dos eventos de comemoração do aniversário de 259 anos de São José dos Campos, a Prefeitura formalizou a entrega da nova UBS Resolve Vila Industrial. A nova unidade tem 1.100 m² de área, quase o triplo do prédio anterior, e passa a funcionar como referência de atendimento para os bairros Vila Industrial, Tatetuba e Jardim Ismênia.

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Novidades

O atendimento local deve beneficiar 20 mil pessoas.