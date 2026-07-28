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SAÚDE PÚBLICA

São José entrega nova UBS de R$ 5,7 milhões na Vila Industrial

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Luyse Camargo/OVALE
Nova Unidade Básica de Saúde Resolve no bairro Vila Industrial
Nova Unidade Básica de Saúde Resolve no bairro Vila Industrial

Como parte dos eventos de comemoração do aniversário de 259 anos de São José dos Campos, a Prefeitura formalizou a entrega da nova UBS Resolve Vila Industrial. A nova unidade tem 1.100 m² de área, quase o triplo do prédio anterior, e passa a funcionar como referência de atendimento para os bairros Vila Industrial, Tatetuba e Jardim Ismênia. 

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Novidades

O atendimento local deve beneficiar 20 mil pessoas.

Entre as novidades está uma recepção exclusiva para a farmácia, que deve organizar o fluxo, além de instalações mais modernas de enfermagem para a realização de exames simples e vacinação. Ao todo, são oito consultórios médicos para atendimento geral e três para odontologia, além das salas de hipodermia, curativo e ultrassonografia.

Além do aumento do espaço físico, na rua Felício Savastano, a UBS ganhou novos colaboradores para reforçar o quadro."Aumentamos também o número de equipes [...] mais de 55 pessoas trabalharão na UBS. Hoje temos 40, então são 15 pessoas a mais trabalhando na UBS", disse o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).

Investimentos

As obras foram realizadas com investimento de R$ 5,7 milhões, com foco na ampliação da capacidade e em tornar a unidade um modelo para as demais UBSs da cidade.

Além da estrutura, o investimento financia um centro de distribuição de refeições para o Hospital de Retaguarda, que fica em frente à unidade e recebeu a ampliação de dez novos leitos.

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