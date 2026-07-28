Como parte dos eventos de comemoração do aniversário de 259 anos de São José dos Campos, a Prefeitura formalizou a entrega da nova UBS Resolve Vila Industrial. A nova unidade tem 1.100 m² de área, quase o triplo do prédio anterior, e passa a funcionar como referência de atendimento para os bairros Vila Industrial, Tatetuba e Jardim Ismênia.
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Novidades
O atendimento local deve beneficiar 20 mil pessoas.
Entre as novidades está uma recepção exclusiva para a farmácia, que deve organizar o fluxo, além de instalações mais modernas de enfermagem para a realização de exames simples e vacinação. Ao todo, são oito consultórios médicos para atendimento geral e três para odontologia, além das salas de hipodermia, curativo e ultrassonografia.
Além do aumento do espaço físico, na rua Felício Savastano, a UBS ganhou novos colaboradores para reforçar o quadro."Aumentamos também o número de equipes [...] mais de 55 pessoas trabalharão na UBS. Hoje temos 40, então são 15 pessoas a mais trabalhando na UBS", disse o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).
Investimentos
As obras foram realizadas com investimento de R$ 5,7 milhões, com foco na ampliação da capacidade e em tornar a unidade um modelo para as demais UBSs da cidade.
Além da estrutura, o investimento financia um centro de distribuição de refeições para o Hospital de Retaguarda, que fica em frente à unidade e recebeu a ampliação de dez novos leitos.
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