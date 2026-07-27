Chega ao fim nesta segunda-feira (27) a 5ª edição do Festival de Inverno do Parque Vicentina Aranha, evento que integra as comemorações do aniversário da cidade. Com três dias de programação, a edição deste ano trouxe como inspiração a atmosfera musical do blues e do folk que marcam as ruas de Nova Orleans, nos Estados Unidos.
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Além de diversas atrações musicais, o público que passar pelo parque ao longo do dia poderá conhecer a Feira de Vinil, a Livregrafia, a Feira de Arte Impressa, a Feirinha Verde e a Feirinha de Artes, além de diversas opções gastronômicas.
A programação musical tem início às 11h30 com a apresentação do DJ Anderson Mamão. Na parte da tarde, a partir das 14h, o palco recebe a dupla Ana Clemesha e Lancaster. Às 16h, é a vez do projeto Viola in Blues animar os visitantes. O encerramento do festival fica por conta da cantora norte-americana Cerissa McQueen, atração internacional do evento.
O festival tem entrada gratuita e classificação livre para todos os públicos, com a sugestão solidária de doação de um agasalho ou cobertor.
O Parque Vicentina Aranha fica na Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 302, na Vila Adyana.