O evento "Farmar Aura" foi encerrado em Caraguatatuba durante uma intervenção da Operação Caraguá Mais Segura na Praça do Skate, no sábado (25). No local, foram encontrados dois menores de idade ingerindo álcool. Segundo a Prefeitura, a desmobilização dos presentes aconteceu de maneira pacífica e coordenada.
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O encontro não contava com alvará para ocupação da área pública e prometia recompensas em bebidas alcoólicas e cigarros, além de atrair uma grande quantidade de adolescentes.
A força-tarefa contou com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, o Conselho Tutelar e a Fiscalização de Posturas, com o objetivo de evitar infrações e conter condutas ilegais, especialmente o uso de álcool e substâncias ilícitas por menores de idade.
Na praça, as atividades foram finalizadas com ordem e sem incidentes de maior gravidade.
Dois jovens responsáveis pela organização foram identificados e prestaram depoimento aos agentes. Além disso, outros dois adolescentes foram surpreendidos consumindo bebidas alcoólicas, sendo assistidos pelo Conselho Tutelar até a chegada dos pais para os procedimentos legais cabíveis.