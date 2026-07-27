O evento "Farmar Aura" foi encerrado em Caraguatatuba durante uma intervenção da Operação Caraguá Mais Segura na Praça do Skate, no sábado (25). No local, foram encontrados dois menores de idade ingerindo álcool. Segundo a Prefeitura, a desmobilização dos presentes aconteceu de maneira pacífica e coordenada.

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O encontro não contava com alvará para ocupação da área pública e prometia recompensas em bebidas alcoólicas e cigarros, além de atrair uma grande quantidade de adolescentes.