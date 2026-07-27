Cerca de 90 mil moradores da zona leste de Jacareí devem ficar sem água entre a noite de terça-feira (28), a partir das 21h, e a quarta-feira (29). A interrupção ocorre devido a uma obra do SAEE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para interligar o sistema à adutora Reforço Altos de Santana, visando à ampliação do abastecimento na cidade.
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O serviço afetará 40 bairros e o impacto variará conforme os níveis de cada reservatório.
Mesmo com o término das obras na quarta-feira, a normalização do sistema será gradual por razões de segurança e pressurização, fazendo com que o retorno da água ocorra em horários diferentes para cada imóvel.
Confira abaixo a lista dos bairros afetados:
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Altos de Santana
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BNH
Cidade Salvador
Condomínio Casa Bella
Conjunto São Benedito
Crystal Park
Jardim Califórnia
Jardim Conquista
Jardim das Indústrias
Jardim do Marquês
Jardim Dora
Jardim Luíza
Jardim Marcondes
Jardim Nicélia
Jardim Novo Amanhecer
Jardim Pitoresco
Jardim Primavera
Jardim Real
Jardim Santa Marina
Jardim Vera Lúcia
Lagoa Azul
Mirante do Vale
Parte do Jardim Santa Maria
Parque dos Príncipes
Parque dos Sinos
Parque Meia-Lua
Parque Nova América
Pedras Preciosas
Rio Comprido
Santa Paula
Santana do Pedregulho
Sunset Garden
Terras de Santana
Vale Industrial Paulista
Vem Viver
Vila Branca
Vila Lopes
Vila Martinez
Vila Zezé