Cerca de 90 mil moradores da zona leste de Jacareí devem ficar sem água entre a noite de terça-feira (28), a partir das 21h, e a quarta-feira (29). A interrupção ocorre devido a uma obra do SAEE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para interligar o sistema à adutora Reforço Altos de Santana, visando à ampliação do abastecimento na cidade.

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O serviço afetará 40 bairros e o impacto variará conforme os níveis de cada reservatório.