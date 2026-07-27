27 de julho de 2026
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90 MIL PESSOAS

40 bairros ficam sem água para manutenção do SAEE em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMJ
Imagem ilustrativa
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Cerca de 90 mil moradores da zona leste de Jacareí devem ficar sem água entre a noite de terça-feira (28), a partir das 21h, e a quarta-feira (29). A interrupção ocorre devido a uma obra do SAEE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para interligar o sistema à adutora Reforço Altos de Santana, visando à ampliação do abastecimento na cidade.

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O serviço afetará 40 bairros e o impacto variará conforme os níveis de cada reservatório.

Mesmo com o término das obras na quarta-feira, a normalização do sistema será gradual por razões de segurança e pressurização, fazendo com que o retorno da água ocorra em horários diferentes para cada imóvel.

Confira abaixo a lista dos bairros afetados:

  • Altos de Santana

BNH

  • Cidade Salvador

  • Condomínio Casa Bella

  • Conjunto São Benedito

  • Crystal Park

  • Jardim Califórnia

  • Jardim Conquista

  • Jardim das Indústrias

  • Jardim do Marquês

  • Jardim Dora

  • Jardim Luíza

  • Jardim Marcondes

  • Jardim Nicélia

  • Jardim Novo Amanhecer

  • Jardim Pitoresco

  • Jardim Primavera

  • Jardim Real

  • Jardim Santa Marina

  • Jardim Vera Lúcia

  • Lagoa Azul

  • Mirante do Vale

  • Parte do Jardim Santa Maria

  • Parque dos Príncipes

  • Parque dos Sinos

  • Parque Meia-Lua

  • Parque Nova América

  • Pedras Preciosas

  • Rio Comprido

  • Santa Paula

  • Santana do Pedregulho

  • Sunset Garden

  • Terras de Santana

  • Vale Industrial Paulista

  • Vem Viver

  • Vila Branca

  • Vila Lopes

  • Vila Martinez

  • Vila Zezé

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