Um homem foi preso após agredir a própria tia na zona sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (26), quando a Polícia Militar foi acionada para atender à denúncia e, ao chegar ao local, encontrou uma briga generalizada.

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O agressor resistiu à abordagem e precisou ser contido pelos policiais com o uso de tonfa, técnicas de defesa pessoal e o reforço de outras equipes. Durante a ação, ele ainda danificou uma viatura.