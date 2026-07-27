27 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso por agredir a tia e quebrar viatura da PM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso após agredir a própria tia na zona sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (26), quando a Polícia Militar foi acionada para atender à denúncia e, ao chegar ao local, encontrou uma briga generalizada.

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O agressor resistiu à abordagem e precisou ser contido pelos policiais com o uso de tonfa, técnicas de defesa pessoal e o reforço de outras equipes. Durante a ação, ele ainda danificou uma viatura.

As agressões foram confirmadas pela mãe e pela tia do autor. Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu detido pelos crimes de violência doméstica, ameaça, dano ao patrimônio público e resistência.

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