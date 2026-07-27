Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica na zona sul de São José dos Campos. O caso foi registrado no sábado (25).

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No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo próprio filho, além de ter sofrido ameaças e injúrias.