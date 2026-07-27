Um homem ficou ferido após colidir um veículo contra um muro, no bairro Barra Velha, em Ilhabela. O acidente ocorreu na rua Boa Vista, por volta das 13h de domingo (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local, encontrou a vítima já fora do carro, consciente e com escoriações, além de um ferimento corto-contuso no rosto.

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Ele foi transportado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro do Hospital Mario Covas para atendimento médico.