27 de julho de 2026
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ACIDENTE

Colisão contra muro deixa motorista ferido em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente no bairro Barra Velha
Acidente no bairro Barra Velha

Um homem ficou ferido após colidir um veículo contra um muro, no bairro Barra Velha, em Ilhabela. O acidente ocorreu na rua Boa Vista, por volta das 13h de domingo (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local, encontrou a vítima já fora do carro, consciente e com escoriações, além de um ferimento corto-contuso no rosto.

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Ele foi transportado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro do Hospital Mario Covas para atendimento médico.

A dinâmica e as causas do acidente ainda serão esclarecidas.

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