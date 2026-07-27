Um trecho da rua Padre Eugênio, na região oeste de Jacareí, permanece interditado para obras de drenagem. A interdição, com início nesta segunda-feira (27), está prevista para durar 60 dias entre a rotatória e o cruzamento com a rua Auro de Moura Andrade, em um trecho de aproximadamente 730 metros.
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Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a intervenção é necessária para a demolição do pavimento e a execução das obras com segurança. Ao fim dos trabalhos, haverá a reestruturação da pavimentação, das calçadas e ciclovia.
Condutores devem, como rota alternativa, seguir pela avenida Pensilvânia para a rua Chiquinha Schurig. No sentido Via Dutra, o acesso é pela rua Café Filho por meio da rua Rodrigues Alves, onde o motorista deve virar na rua Hermes da Fonseca, seguir até a Arthur Bernardes, rua Uruguai e rua França.
Os locais serão devidamente sinalizados.