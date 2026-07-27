Um trecho da rua Padre Eugênio, na região oeste de Jacareí, permanece interditado para obras de drenagem. A interdição, com início nesta segunda-feira (27), está prevista para durar 60 dias entre a rotatória e o cruzamento com a rua Auro de Moura Andrade, em um trecho de aproximadamente 730 metros.

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Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a intervenção é necessária para a demolição do pavimento e a execução das obras com segurança. Ao fim dos trabalhos, haverá a reestruturação da pavimentação, das calçadas e ciclovia.