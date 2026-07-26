A abertura da 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval foi marcada neste sábado (25) por uma ação voltada à formação de novos praticantes da modalidade. A Regata Vela do Amanhã Mauro Dottori by Genoa Capital reuniu aproximadamente 200 crianças e adolescentes, que embarcaram em veleiros da competição para acompanhar de perto uma regata oceânica.

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A atividade contou com mais de 30 embarcações e a participação de representantes de 11 escolas e projetos de vela. Durante o percurso, os jovens tiveram contato com atletas, comandantes e tripulações experientes, conhecendo na prática a dinâmica de uma competição considerada uma das mais tradicionais da vela na América Latina.