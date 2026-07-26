A abertura da 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval foi marcada neste sábado (25) por uma ação voltada à formação de novos praticantes da modalidade. A Regata Vela do Amanhã Mauro Dottori by Genoa Capital reuniu aproximadamente 200 crianças e adolescentes, que embarcaram em veleiros da competição para acompanhar de perto uma regata oceânica.
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A atividade contou com mais de 30 embarcações e a participação de representantes de 11 escolas e projetos de vela. Durante o percurso, os jovens tiveram contato com atletas, comandantes e tripulações experientes, conhecendo na prática a dinâmica de uma competição considerada uma das mais tradicionais da vela na América Latina.
Criado por Mauro Dottori e promovido pelo Yacht Club de Ilhabela, o projeto tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do esporte náutico e incentivar a formação de novos velejadores. Nesta edição, participaram estudantes de projetos desenvolvidos em Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba, Santos, São Vicente, Jundiaí, São Paulo, Paraty e Angra dos Reis, além de alunos da Escola de Vela de Ilhabela e do próprio YCI.
O comodoro do Yacht Club de Ilhabela, Paulo Palermo, destacou que a iniciativa vai além da prática esportiva e busca transmitir valores importantes para a formação dos participantes.
Segundo ele, a experiência proporciona ensinamentos sobre trabalho em equipe, planejamento, responsabilidade, resiliência e tomada de decisões, além de aproximar os jovens do universo da vela de competição.
A programação começou nas primeiras horas do dia, com recepção das delegações, café da manhã e uma palestra educativa promovida pelo Projeto Baleia Jubarte. Em seguida, os participantes receberam instruções de segurança antes de embarcarem nos veleiros.
A regata teve início com ventos de menor intensidade, o que facilitou a explicação das manobras realizadas pelas tripulações. Com o aumento da força do vento ao longo do percurso, os jovens puderam acompanhar diferentes momentos da prova e vivenciar uma experiência ainda mais intensa.
Mauro Dottori ressaltou que esta foi a sétima edição da Regata Vela do Amanhã, iniciativa que completa nove anos de história, descontando o período em que ficou suspensa. De acordo com ele, o projeto reúne um número crescente de participantes e amplia o acesso de crianças ao ambiente da principal competição de vela oceânica do continente.
Para o idealizador, a oportunidade de navegar em barcos de alto desempenho e acompanhar uma regata oficial desperta o interesse pelo esporte e cria uma conexão entre as novas gerações e a modalidade. Ao lado de velejadores profissionais, atletas olímpicos e tripulações experientes, os participantes tiveram a chance de conhecer de perto os desafios e o funcionamento de uma prova de vela oceânica, experiência que pode incentivar futuros talentos do esporte.