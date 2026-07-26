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ABASTECIMENTO

Jacareí: manutenção pode deixar 90 mil sem água; saiba quando

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 3 min
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Vale360News

Cerca de 90 mil moradores de Jacareí poderão ser afetados por uma parada programada no abastecimento de água a partir das 21h desta terça-feira (28). A interrupção, realizada pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), é necessária para a interligação da Adutora Reforço Altos de Santana, obra considerada estratégica para ampliar a segurança hídrica da cidade.

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Segundo o SAAE, o fornecimento de água começará a ser restabelecido de forma gradual na noite de quarta-feira (29), após a conclusão dos trabalhos e da pressurização da rede. O retorno, no entanto, não será simultâneo em todos os bairros.

Imóveis localizados em áreas mais altas, distantes dos reservatórios ou sem caixa-d'água poderão demorar mais para voltar a receber água.

Obra vai reforçar abastecimento na Região Leste

A paralisação permitirá a conexão da nova Adutora Reforço Altos de Santana ao sistema de distribuição de água. A obra já atingiu cerca de 90% de execução e recebeu investimento de R$ 7,5 milhões.

De acordo com o SAAE, a nova estrutura oferecerá uma alternativa de abastecimento para a Região Leste, reduzindo o risco de interrupções provocadas por manutenções, rompimentos ou falhas operacionais.

A adutora possui aproximadamente 2,7 quilômetros de extensão, ligando a região próxima ao cruzamento das ruas Bernardino de Campos e Cônego José Bento até o Booster Altos de Santana, na Rodovia Geraldo Scavone.

Quais bairros podem ser afetados?

A autarquia informa que aproximadamente 40 bairros poderão sofrer interrupção ou redução na pressão da água. No comunicado oficial há uma duplicidade na lista, com o Jardim Califórnia citado duas vezes. As localidades informadas são:

  • Jardim Primavera;
  • Jardim Vera Lúcia;
  • Vila Lopes;
  • Jardim Califórnia;
  • Jardim Nicélia;
  • Jardim Marcondes;
  • Jardim Luíza;
  • Jardim Dora;
  • Parque Meia-Lua;
  • Jardim Conquista;
  • Lagoa Azul;
  • Santana do Pedregulho;
  • Jardim Santa Marina;
  • Cidade Salvador;
  • Jardim Real;
  • Parque dos Príncipes;
  • Jardim do Marquês;
  • Jardim Pitoresco;
  • Pedras Preciosas;
  • Jardim Novo Amanhecer;
  • Vila Zezé;
  • Conjunto São Benedito;
  • Vila Branca;
  • Sunset Garden;
  • Rio Comprido;
  • Vale Industrial Paulista;
  • Mirante do Vale;
  • Santa Paula;
  • Vem Viver;
  • Altos de Santana;
  • Crystal Park;
  • Terras de Santana;
  • Jardim das Indústrias;
  • BNH;
  • Parque Nova América;
  • Vila Martinez;
  • Parque dos Sinos;
  • parte do Jardim Santa Maria;
  • Condomínio Casa Bella.

Todos os imóveis ficarão sem água?

Não necessariamente.

O impacto dependerá da localização do imóvel, da pressão da rede e da existência de caixa-d'água. Algumas residências poderão registrar apenas redução na pressão, enquanto outras poderão ficar completamente sem abastecimento durante parte da manutenção.

Após a conclusão da obra, será realizada a pressurização da rede, etapa em que as tubulações voltam a ser preenchidas até recuperar a pressão normal de distribuição.

Orientação aos moradores

O SAAE recomenda que os moradores façam reserva de água antes do início da manutenção e utilizem o recurso de forma consciente durante a interrupção.

A prioridade deve ser o consumo humano, preparo de alimentos e higiene pessoal. Serviços como lavagem de carros, calçadas e quintais devem ser adiados até a normalização do abastecimento.

Também é recomendado armazenar água apenas em recipientes limpos, tampados e protegidos contra insetos.

Caminhão-pipa para casos emergenciais

Durante a interrupção, situações prioritárias poderão solicitar abastecimento emergencial por caminhão-pipa.

O atendimento poderá ser solicitado pelo WhatsApp 0800 725 0330, mediante avaliação da equipe do SAAE e disponibilidade operacional.

No pedido, o morador deverá informar nome, endereço completo, bairro, ponto de referência e o motivo da solicitação.

Confira o cronograma
Início da parada: terça-feira (28), às 21h;
Região afetada: Região Leste de Jacareí;
População atingida: cerca de 90 mil moradores;
Retorno previsto: noite de quarta-feira (29);
Retomada: gradual, conforme a pressurização da rede;
Motivo: interligação da Adutora Reforço Altos de Santana.

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