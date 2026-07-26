Cerca de 90 mil moradores de Jacareí poderão ser afetados por uma parada programada no abastecimento de água a partir das 21h desta terça-feira (28). A interrupção, realizada pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), é necessária para a interligação da Adutora Reforço Altos de Santana, obra considerada estratégica para ampliar a segurança hídrica da cidade.

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Segundo o SAAE, o fornecimento de água começará a ser restabelecido de forma gradual na noite de quarta-feira (29), após a conclusão dos trabalhos e da pressurização da rede. O retorno, no entanto, não será simultâneo em todos os bairros.