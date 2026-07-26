Cerca de 90 mil moradores de Jacareí poderão ser afetados por uma parada programada no abastecimento de água a partir das 21h desta terça-feira (28). A interrupção, realizada pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), é necessária para a interligação da Adutora Reforço Altos de Santana, obra considerada estratégica para ampliar a segurança hídrica da cidade.
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Segundo o SAAE, o fornecimento de água começará a ser restabelecido de forma gradual na noite de quarta-feira (29), após a conclusão dos trabalhos e da pressurização da rede. O retorno, no entanto, não será simultâneo em todos os bairros.
Imóveis localizados em áreas mais altas, distantes dos reservatórios ou sem caixa-d'água poderão demorar mais para voltar a receber água.
Obra vai reforçar abastecimento na Região Leste
A paralisação permitirá a conexão da nova Adutora Reforço Altos de Santana ao sistema de distribuição de água. A obra já atingiu cerca de 90% de execução e recebeu investimento de R$ 7,5 milhões.
De acordo com o SAAE, a nova estrutura oferecerá uma alternativa de abastecimento para a Região Leste, reduzindo o risco de interrupções provocadas por manutenções, rompimentos ou falhas operacionais.
A adutora possui aproximadamente 2,7 quilômetros de extensão, ligando a região próxima ao cruzamento das ruas Bernardino de Campos e Cônego José Bento até o Booster Altos de Santana, na Rodovia Geraldo Scavone.
Quais bairros podem ser afetados?
A autarquia informa que aproximadamente 40 bairros poderão sofrer interrupção ou redução na pressão da água. No comunicado oficial há uma duplicidade na lista, com o Jardim Califórnia citado duas vezes. As localidades informadas são:
- Jardim Primavera;
- Jardim Vera Lúcia;
- Vila Lopes;
- Jardim Califórnia;
- Jardim Nicélia;
- Jardim Marcondes;
- Jardim Luíza;
- Jardim Dora;
- Parque Meia-Lua;
- Jardim Conquista;
- Lagoa Azul;
- Santana do Pedregulho;
- Jardim Santa Marina;
- Cidade Salvador;
- Jardim Real;
- Parque dos Príncipes;
- Jardim do Marquês;
- Jardim Pitoresco;
- Pedras Preciosas;
- Jardim Novo Amanhecer;
- Vila Zezé;
- Conjunto São Benedito;
- Vila Branca;
- Sunset Garden;
- Rio Comprido;
- Vale Industrial Paulista;
- Mirante do Vale;
- Santa Paula;
- Vem Viver;
- Altos de Santana;
- Crystal Park;
- Terras de Santana;
- Jardim das Indústrias;
- BNH;
- Parque Nova América;
- Vila Martinez;
- Parque dos Sinos;
- parte do Jardim Santa Maria;
- Condomínio Casa Bella.
Todos os imóveis ficarão sem água?
Não necessariamente.
O impacto dependerá da localização do imóvel, da pressão da rede e da existência de caixa-d'água. Algumas residências poderão registrar apenas redução na pressão, enquanto outras poderão ficar completamente sem abastecimento durante parte da manutenção.
Após a conclusão da obra, será realizada a pressurização da rede, etapa em que as tubulações voltam a ser preenchidas até recuperar a pressão normal de distribuição.
Orientação aos moradores
O SAAE recomenda que os moradores façam reserva de água antes do início da manutenção e utilizem o recurso de forma consciente durante a interrupção.
A prioridade deve ser o consumo humano, preparo de alimentos e higiene pessoal. Serviços como lavagem de carros, calçadas e quintais devem ser adiados até a normalização do abastecimento.
Também é recomendado armazenar água apenas em recipientes limpos, tampados e protegidos contra insetos.
Caminhão-pipa para casos emergenciais
Durante a interrupção, situações prioritárias poderão solicitar abastecimento emergencial por caminhão-pipa.
O atendimento poderá ser solicitado pelo WhatsApp 0800 725 0330, mediante avaliação da equipe do SAAE e disponibilidade operacional.
No pedido, o morador deverá informar nome, endereço completo, bairro, ponto de referência e o motivo da solicitação.
Confira o cronograma
Início da parada: terça-feira (28), às 21h;
Região afetada: Região Leste de Jacareí;
População atingida: cerca de 90 mil moradores;
Retorno previsto: noite de quarta-feira (29);
Retomada: gradual, conforme a pressurização da rede;
Motivo: interligação da Adutora Reforço Altos de Santana.