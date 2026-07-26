Fernando Alves de Souza, de 49 anos, morreu na tarde deste sábado (25) dentro do Plantão Policial de Taubaté após, segundo a Polícia Civil, tentar tomar a arma de um policial militar durante o registro de uma ocorrência de violência doméstica. Antes de ser levado à delegacia, ele havia espancado a companheira, que sofreu graves ferimentos e precisou ser internada no Hospital Municipal.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentava lesões graves no rosto, na cabeça e nos braços. Ela recebeu atendimento médico, passou por exames de tomografia e permanece sob cuidados hospitalares.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e moradores do bairro, que ouviram pedidos de socorro vindos da residência onde o casal estava.
Mulher fugiu após agressões
Segundo a Polícia Civil, o caso começou por volta das 15h55, na Rua Agnaldo Varella, em Taubaté.
Um policial militar aposentado ouviu gritos de socorro vindos de um imóvel vizinho e foi verificar a situação. No local, encontrou a mulher tentando escapar das agressões.
Ela conseguiu correr até uma residência próxima, onde se abrigou após fechar o portão antes de ser alcançada pelo agressor. O policial aposentado se identificou e, com a ajuda de outro morador, conteve Fernando Alves de Souza até a chegada da Polícia Militar.
Ao constatarem a gravidade dos ferimentos da vítima, os policiais providenciaram o socorro da mulher e conduziram o suspeito ao Plantão Policial para o registro da ocorrência.
Homem tentou tomar arma de policial
Segundo o boletim de ocorrência, Fernando não estava algemado porque apresentava comportamento considerado tranquilo durante a apresentação da ocorrência ao delegado.
No entanto, durante os procedimentos, ele se levantou repentinamente e avançou contra um policial militar.
Ainda conforme os depoimentos, o suspeito tentou retirar a pistola calibre .40 do coldre do agente. Houve luta corporal e o policial ordenou diversas vezes que ele soltasse a arma, advertindo que efetuaria um disparo caso a tentativa continuasse.
Como, segundo a Polícia Civil, Fernando persistiu na tentativa de tomar a arma, o policial efetuou um disparo que atingiu a região superior do tórax.
O Samu foi acionado imediatamente, mas a equipe médica constatou a morte ainda dentro da delegacia.
Câmeras registraram toda a ocorrência
A Polícia Civil informou que toda a ação foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais militares e também pelo sistema interno de monitoramento do Plantão Policial de Taubaté.
Além das imagens, três testemunhas prestaram depoimento e, segundo a investigação inicial, confirmaram a versão apresentada pelo policial militar.
Diante das provas preliminares, o delegado responsável entendeu que o agente agiu em legítima defesa e não determinou a prisão em flagrante.
O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher, resistência, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.
A arma utilizada pelo policial foi apreendida e encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística. O corpo de Fernando Alves de Souza foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos.