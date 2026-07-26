Fernando Alves de Souza, de 49 anos, morreu na tarde deste sábado (25) dentro do Plantão Policial de Taubaté após, segundo a Polícia Civil, tentar tomar a arma de um policial militar durante o registro de uma ocorrência de violência doméstica. Antes de ser levado à delegacia, ele havia espancado a companheira, que sofreu graves ferimentos e precisou ser internada no Hospital Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentava lesões graves no rosto, na cabeça e nos braços. Ela recebeu atendimento médico, passou por exames de tomografia e permanece sob cuidados hospitalares.