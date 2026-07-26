A morte de Solange Aparecida de Oliveira, aos 56 anos, comoveu familiares, amigos e moradores de Jacareí neste domingo (26). As causas do falecimento não foram divulgadas.
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Nas redes sociais, dezenas de mensagens de despedida destacaram a personalidade alegre e acolhedora de Solange, lembrada pelo carinho com que tratava as pessoas e pelas amizades construídas ao longo da vida.
A filha, Ana Carolina Oliveira, prestou uma emocionante homenagem à mãe. "Mãe, eu vou te amar pra sempre!!!!"
Outra mensagem que chamou a atenção descreveu Solange como uma pessoa que enfrentava as dificuldades da vida sem perder a alegria. "Pessoa que viveu de mãos dada com a alegria mesmo tendo seus problemas. Vá com Deus, amiga."
A amiga Elisa Mariano também lamentou a perda. "Que triste. Descanse em paz, querida. Deus conforte seus familiares e amigos."
Segundo informações da Organização Campo das Oliveiras, o velório ocorreu na Sala Barcelona, em Jacareí, neste domingo (26), das 10h30 às 14h30. O sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
A despedida de Solange mobilizou familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e enviar mensagens de conforto à família.