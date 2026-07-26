A morte de Solange Aparecida de Oliveira, aos 56 anos, comoveu familiares, amigos e moradores de Jacareí neste domingo (26). As causas do falecimento não foram divulgadas.

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Nas redes sociais, dezenas de mensagens de despedida destacaram a personalidade alegre e acolhedora de Solange, lembrada pelo carinho com que tratava as pessoas e pelas amizades construídas ao longo da vida.