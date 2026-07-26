Caçapava se despediu de um de seus personagens mais conhecidos e queridos. Morreu na última quinta-feira (23) Leôncio, o tradicional sorveteiro da Gela Boca que, por mais de três décadas, percorreu as ruas da cidade levando sorvetes, simpatia e um bordão que atravessou gerações: "Olha o picolé do Gela Boca!".
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As causas da morte não foram divulgadas.
A notícia foi compartilhada pela Humm Sorvetes, empresa responsável pela marca Gela Boca, que prestou uma homenagem emocionante ao sorveteiro nas redes sociais. Na publicação, a empresa destacou que Leôncio fez muito mais do que vender sorvetes.
"Com seu jeito simples, educado e sempre acolhedor, ele transformou uma profissão em uma lembrança que ficará para sempre na memória de todos", diz um trecho da homenagem.
Ao longo de mais de 30 anos de trabalho, Leôncio se tornou uma figura tradicional em Caçapava. Seu chamado característico anunciando a chegada dos picolés passou a fazer parte da rotina da cidade e despertava lembranças afetivas em crianças, jovens e adultos.
A Humm Sorvetes também ressaltou que o legado deixado por Leôncio vai além da profissão. "Sua voz, seu sorriso e seu legado jamais serão esquecidos", publicou a empresa ao prestar solidariedade aos familiares e amigos.
Nas redes sociais, moradores lamentaram a morte e compartilharam mensagens de carinho, lembrando do sorveteiro como um homem gentil, trabalhador e sempre bem-humorado. Para muitos caçapavenses, Leôncio deixa uma marca que permanecerá viva na memória afetiva da cidade.