Caçapava se despediu de um de seus personagens mais conhecidos e queridos. Morreu na última quinta-feira (23) Leôncio, o tradicional sorveteiro da Gela Boca que, por mais de três décadas, percorreu as ruas da cidade levando sorvetes, simpatia e um bordão que atravessou gerações: "Olha o picolé do Gela Boca!".

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As causas da morte não foram divulgadas.