Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra um muro na tarde deste sábado (25), em Ilhabela. O acidente ocorreu por volta das 13h, na Rua Boa Vista, no bairro Barra Velha.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações (Cobom) para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o condutor já fora do veículo.
A vítima estava consciente, mas apresentava escoriações e um ferimento corto-contuso na região do rosto. Após os primeiros atendimentos, o motorista foi encaminhado por uma equipe do Samu ao Pronto-Socorro Mário Covas para avaliação médica.
Após o resgate, os bombeiros deixaram o veículo e o local do acidente em segurança. A ocorrência foi assumida pelo policiamento responsável pela área.
As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle da direção não foram informadas.