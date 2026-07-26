Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra um muro na tarde deste sábado (25), em Ilhabela. O acidente ocorreu por volta das 13h, na Rua Boa Vista, no bairro Barra Velha.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações (Cobom) para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o condutor já fora do veículo.