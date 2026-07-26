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ZONA LESTE

Homem é preso com arma e munição em posto de combustível em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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PM

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite deste sábado (25), na Vila Industrial, região leste de São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pelo bairro.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe abordou o motorista de uma Brasília que estava estacionado em um posto de combustíveis. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com o suspeito.

No entanto, na vistoria realizada no veículo, os policiais localizaram um revólver calibre .38 da marca Taurus com a numeração suprimida, além de cinco munições intactas.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

A arma e as munições foram apreendidas para perícia e investigação.

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