A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de cocaína e desmantelou um ponto utilizado para o preparo e armazenamento de drogas no bairro Chácaras Reunidas, na zona sul de São José dos Campos, durante uma operação realizada neste sábado (25).

A ação ocorreu durante patrulhamento em uma região conhecida por denúncias de tráfico de drogas. Segundo a PM, os policiais avistaram diversos suspeitos em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram e conseguiram escapar antes da abordagem.

Durante as buscas nas proximidades, os militares localizaram um cômodo abandonado que funcionava como uma espécie de laboratório para manipulação de entorpecentes.