A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de cocaína e desmantelou um ponto utilizado para o preparo e armazenamento de drogas no bairro Chácaras Reunidas, na zona sul de São José dos Campos, durante uma operação realizada neste sábado (25).
A ação ocorreu durante patrulhamento em uma região conhecida por denúncias de tráfico de drogas. Segundo a PM, os policiais avistaram diversos suspeitos em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram e conseguiram escapar antes da abordagem.
Durante as buscas nas proximidades, os militares localizaram um cômodo abandonado que funcionava como uma espécie de laboratório para manipulação de entorpecentes.
No local foram apreendidos 20,3 quilos de cocaína, além de diversos equipamentos utilizados no preparo, refino e embalagem da droga. Entre os materiais encontrados estavam duas balanças de precisão, um liquidificador industrial, um liquidificador doméstico, uma faca e cerca de 10 mil eppendorfs, recipientes plásticos normalmente usados para comercialização de cocaína.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.