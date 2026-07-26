A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 41 anos morto a tiros na madrugada deste domingo (26) em frente à Escola Geraldo Alckmin, no Jardim Alvorada, em Potim. A vítima, identificada como Heloisio Claudio dos Santos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
O crime aconteceu por volta de 0h34, na Rua Ceará. Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e comunicou a ocorrência à Polícia Civil. Quando o caso chegou à delegacia, Heloisio já havia sido encaminhado para atendimento médico, onde morreu em decorrência dos ferimentos.
Polícia busca identificar autor de homicídio em Potim
A investigação ainda tenta esclarecer a dinâmica do crime. O boletim de ocorrência não informa qual arma foi utilizada, quantos disparos atingiram a vítima ou quem realizou o primeiro atendimento após o ataque.
Também não foram divulgados detalhes sobre o deslocamento entre o local onde o homem foi baleado e a unidade hospitalar.
A motivação do homicídio permanece desconhecida. A Polícia Civil deve apurar se o crime foi cometido após uma discussão, uma possível emboscada, um acerto de contas ou outro tipo de conflito.
Crime aconteceu em frente a escola no Jardim Alvorada
O homicídio foi registrado na Rua Ceará, em frente à Escola Geraldo Alckmin, no Jardim Alvorada, em Potim. O endereço consta no boletim como via pública.
Apesar da referência à unidade de ensino, o registro policial não informa se havia movimentação de alunos, funcionários ou qualquer atividade no local no momento do crime, ocorrido durante a madrugada.
A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.