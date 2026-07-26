A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 41 anos morto a tiros na madrugada deste domingo (26) em frente à Escola Geraldo Alckmin, no Jardim Alvorada, em Potim. A vítima, identificada como Heloisio Claudio dos Santos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O crime aconteceu por volta de 0h34, na Rua Ceará. Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e comunicou a ocorrência à Polícia Civil. Quando o caso chegou à delegacia, Heloisio já havia sido encaminhado para atendimento médico, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

Polícia busca identificar autor de homicídio em Potim