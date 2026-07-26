Um motorista foi jogado para fora do próprio carro enquanto o veículo ainda estava em movimento durante um roubo na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí. A vítima, que conduzia um Ford Fiesta branco, foi encontrada ferida às margens da estrada e precisou ser socorrida para a Santa Casa do município.
O caso aconteceu por volta das 22h30 de sábado (25). Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, o suspeito teria retirado o motorista do automóvel à força e o arremessado para fora do veículo em movimento.
Policiais militares da 2ª Companhia do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior localizaram a vítima caída no solo às margens da rodovia. O homem apresentava lesões aparentes na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico, permanecendo em observação.
Durante a madrugada deste domingo (26), o suspeito foi localizado e preso pela PM na região central de Jacareí. O veículo roubado também foi recuperado.
Polícia investiga circunstâncias do roubo em Jacareí
O registro inicial da ocorrência foi feito como roubo, já que, segundo a vítima, houve violência durante a ação criminosa.
A Polícia Militar não informou detalhes sobre como o suspeito conseguiu acessar o veículo, se houve abordagem antes da entrada no carro, nem se algum tipo de arma foi utilizado. Também não foram divulgadas informações sobre o ponto exato da Rodovia Nilo Máximo onde o motorista foi encontrado.
A investigação deve apurar a dinâmica do crime a partir do depoimento da vítima, do registro policial e de possíveis imagens de câmeras de segurança instaladas na região.
Entenda a diferença entre roubo e furto
O crime foi registrado como roubo porque, conforme o relato da vítima, houve emprego de violência. Pelo artigo 157 do Código Penal, o roubo ocorre quando há subtração de um bem mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima.
A classificação definitiva do caso depende da análise das provas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.