Um motorista foi jogado para fora do próprio carro enquanto o veículo ainda estava em movimento durante um roubo na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí. A vítima, que conduzia um Ford Fiesta branco, foi encontrada ferida às margens da estrada e precisou ser socorrida para a Santa Casa do município.

O caso aconteceu por volta das 22h30 de sábado (25). Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, o suspeito teria retirado o motorista do automóvel à força e o arremessado para fora do veículo em movimento.

Policiais militares da 2ª Companhia do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior localizaram a vítima caída no solo às margens da rodovia. O homem apresentava lesões aparentes na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico, permanecendo em observação.