26 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Motorista é jogado de carro em movimento durante roubo em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Um motorista foi jogado para fora do próprio carro enquanto o veículo ainda estava em movimento durante um roubo na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí. A vítima, que conduzia um Ford Fiesta branco, foi encontrada ferida às margens da estrada e precisou ser socorrida para a Santa Casa do município.

O caso aconteceu por volta das 22h30 de sábado (25). Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, o suspeito teria retirado o motorista do automóvel à força e o arremessado para fora do veículo em movimento.

Policiais militares da 2ª Companhia do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior localizaram a vítima caída no solo às margens da rodovia. O homem apresentava lesões aparentes na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico, permanecendo em observação.

Durante a madrugada deste domingo (26), o suspeito foi localizado e preso pela PM na região central de Jacareí. O veículo roubado também foi recuperado.

Polícia investiga circunstâncias do roubo em Jacareí

O registro inicial da ocorrência foi feito como roubo, já que, segundo a vítima, houve violência durante a ação criminosa.

A Polícia Militar não informou detalhes sobre como o suspeito conseguiu acessar o veículo, se houve abordagem antes da entrada no carro, nem se algum tipo de arma foi utilizado. Também não foram divulgadas informações sobre o ponto exato da Rodovia Nilo Máximo onde o motorista foi encontrado.

A investigação deve apurar a dinâmica do crime a partir do depoimento da vítima, do registro policial e de possíveis imagens de câmeras de segurança instaladas na região.

Entenda a diferença entre roubo e furto

O crime foi registrado como roubo porque, conforme o relato da vítima, houve emprego de violência. Pelo artigo 157 do Código Penal, o roubo ocorre quando há subtração de um bem mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima.

A classificação definitiva do caso depende da análise das provas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários