Dono de duas medalhas olímpicas de bronze, campeão mundial e um dos maiores nomes da história da vela brasileira, Lars Grael, de 64 anos, participou da 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Durante o evento, considerado o maior da modalidade na América Latina, o velejador destacou a importância da competição para o esporte nacional, analisou o momento da vela olímpica e defendeu iniciativas para ampliar o acesso da população às atividades náuticas.

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Ao longo da carreira, Lars conquistou medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul-1988 e Atlanta-1996, foi campeão mundial das classes Snipe e Star, além de acumular mais de 30 títulos brasileiros e diversas conquistas sul-americanas.