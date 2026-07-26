A carga de cerca de 600 quilos de maconha apreendida pela Polícia Civil em Caçapava abasteceria o mercado do tráfico de drogas no Vale do Paraíba antes de seguir viagem para o Espírito Santo. A informação foi confirmada pelas investigações, que apontam que parte dos entorpecentes seria descarregada em Taubaté.

A apreensão ocorreu na tarde deste sábado (25), em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, após um trabalho de inteligência da Polícia Civil. O caminhão, que transportava móveis, havia saído do Paraná e foi interceptado durante uma parada na viagem.

Segundo a investigação, a droga estava escondida dentro de gavetas e estruturas dos móveis transportados. Ao todo, foram encontrados centenas de tabletes de maconha cuidadosamente ocultados para dificultar a fiscalização.