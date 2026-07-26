A carga de cerca de 600 quilos de maconha apreendida pela Polícia Civil em Caçapava abasteceria o mercado do tráfico de drogas no Vale do Paraíba antes de seguir viagem para o Espírito Santo. A informação foi confirmada pelas investigações, que apontam que parte dos entorpecentes seria descarregada em Taubaté.
A apreensão ocorreu na tarde deste sábado (25), em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, após um trabalho de inteligência da Polícia Civil. O caminhão, que transportava móveis, havia saído do Paraná e foi interceptado durante uma parada na viagem.
Segundo a investigação, a droga estava escondida dentro de gavetas e estruturas dos móveis transportados. Ao todo, foram encontrados centenas de tabletes de maconha cuidadosamente ocultados para dificultar a fiscalização.
Criminosos tentaram despistar cães farejadores
De acordo com a Polícia Civil, os tabletes estavam embalados em sacos plásticos e cobertos por um líquido de odor intenso, utilizado para tentar mascarar o cheiro da droga e dificultar a atuação de cães farejadores.
A estratégia, porém, não impediu que os investigadores localizassem o entorpecente durante a vistoria no caminhão.
Motorista permanece preso
No veículo estavam um homem e uma mulher. Ambos foram levados para a Delegacia de Caçapava, onde prestaram depoimento.
Após a análise do caso, a mulher foi liberada por falta de indícios de participação direta no transporte da droga. Já o motorista permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.
A carga de aproximadamente 600 quilos de maconha e o caminhão foram apreendidos. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar outros integrantes da organização criminosa e esclarecer quem receberia a droga em Taubaté e no restante do trajeto.