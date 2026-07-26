Policiais militares usaram uma arma de choque para conter um homem em surto psicótico que agredia pessoas na manhã deste sábado (25), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito também invadiu uma residência, subiu no telhado e fazia ameaças antes de ser imobilizado e encaminhado para atendimento médico.

A ocorrência foi registrada por volta das 8h42, na Rua Sergipe, no bairro Jardim Indaiá. Inicialmente, equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior (20º BPM/I) foram acionadas pelo Copom para atender uma denúncia de ameaça.

Enquanto a viatura seguia para o endereço, novas informações indicaram que o homem estaria em surto, agredindo pessoas na rua, nas proximidades da Avenida Brasília.