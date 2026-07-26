Policiais militares usaram uma arma de choque para conter um homem em surto psicótico que agredia pessoas na manhã deste sábado (25), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito também invadiu uma residência, subiu no telhado e fazia ameaças antes de ser imobilizado e encaminhado para atendimento médico.
A ocorrência foi registrada por volta das 8h42, na Rua Sergipe, no bairro Jardim Indaiá. Inicialmente, equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior (20º BPM/I) foram acionadas pelo Copom para atender uma denúncia de ameaça.
Enquanto a viatura seguia para o endereço, novas informações indicaram que o homem estaria em surto, agredindo pessoas na rua, nas proximidades da Avenida Brasília.
No local, os policiais encontraram Jefferson Moreno Moreno, identificado pela PM como um estrangeiro, apenas de bermuda, com diversos ferimentos e sangrando em várias partes do corpo. Ainda segundo a corporação, ele apresentava comportamento compatível com um surto psicótico, falava frases desconexas em outro idioma e, em alguns momentos, dizia em português que havia pessoas tentando matá-lo.
PM tentou negociar antes de usar a arma de choque
De acordo com a Polícia Militar, os agentes constataram que o homem não portava armas e iniciaram uma tentativa de diálogo para acalmá-lo. Diante dos indícios de que se tratava de uma emergência médica, o Samu foi acionado.
No entanto, enquanto a equipe de resgate seguia para o local, o quadro do homem se agravou. Segundo a PM, ele avançou contra um dos policiais militares, momento em que foi necessário o uso de uma Arma de Incapacitação Neuromuscular (AIN), conhecida como taser.
O primeiro disparo fez com que o homem caísse, mas ele voltou a se levantar e tentou fugir. Um segundo disparo foi realizado, porém sem sucesso. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizaram a contenção física até a chegada do Samu.
Homem foi levado para a Santa Casa
Com apoio da equipe médica, o homem foi sedado e encaminhado para a Santa Casa de Caraguatatuba, onde recebeu atendimento.
A Polícia Militar informou que foram efetuados dois disparos com a arma de incapacitação neuromuscular. Os dardos atingiram as costas e o antebraço esquerdo do homem.
O estado de saúde dele não foi divulgado.