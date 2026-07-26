O morador do apartamento atingido por um incêndio no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, inalou fumaça e precisou ser levado ao hospital após o fogo atingir o imóvel na tarde deste domingo (26). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que concluiu o combate às chamas e realizou a vistoria no local.

Segundo a corporação, o homem, de 52 anos, recebeu atendimento das equipes de resgate e foi encaminhado ao Hospital Antoninho da Rocha Marmo. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O incêndio ocorreu em um apartamento localizado no 7º andar de um edifício na Avenida Tubarão, no Jardim Aquarius. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram intensa fumaça e chamas saindo pela janela do imóvel.