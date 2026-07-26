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FOI SOCORRIDO

Morador inalou fumaça em incêndio em prédio no Aquarius, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Life Informa

O morador do apartamento atingido por um incêndio no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, inalou fumaça e precisou ser levado ao hospital após o fogo atingir o imóvel na tarde deste domingo (26). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que concluiu o combate às chamas e realizou a vistoria no local.

Segundo a corporação, o homem, de 52 anos, recebeu atendimento das equipes de resgate e foi encaminhado ao Hospital Antoninho da Rocha Marmo. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O incêndio ocorreu em um apartamento localizado no 7º andar de um edifício na Avenida Tubarão, no Jardim Aquarius. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram intensa fumaça e chamas saindo pela janela do imóvel.

As equipes iniciaram imediatamente o combate ao fogo e realizaram a ventilação do apartamento para retirar a fumaça. De acordo com os Bombeiros, cerca de 60 metros quadrados da unidade foram atingidos pelas chamas.

Para controlar o incêndio, foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água. Após a extinção do fogo, os militares realizaram o trabalho de rescaldo e uma vistoria na edificação, que foi deixada em condições de segurança.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelos órgãos competentes.

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