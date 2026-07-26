Um incêndio atingiu uma pousada em Campos do Jordão na manhã deste domingo (26) e deixou um homem de 57 anos ferido após inalar fumaça. O fogo ficou concentrado na lavanderia do estabelecimento, na Vila Paulista, e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros antes que se espalhasse para outras áreas da edificação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h04, na Rua Professora Dora Lygia Richieri, nº 176.

Quando as equipes chegaram ao local, as chamas estavam restritas à lavanderia da pousada, atingindo uma área de aproximadamente 4 metros quadrados.