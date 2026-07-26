Um incêndio atingiu uma pousada em Campos do Jordão na manhã deste domingo (26) e deixou um homem de 57 anos ferido após inalar fumaça. O fogo ficou concentrado na lavanderia do estabelecimento, na Vila Paulista, e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros antes que se espalhasse para outras áreas da edificação.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h04, na Rua Professora Dora Lygia Richieri, nº 176.
Quando as equipes chegaram ao local, as chamas estavam restritas à lavanderia da pousada, atingindo uma área de aproximadamente 4 metros quadrados.
Durante o atendimento, um homem de 57 anos que inalou fumaça recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Campos do Jordão. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Para controlar o incêndio, os bombeiros utilizaram cerca de 3 mil litros de água. Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo e uma vistoria na edificação, que foi considerada segura.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelos órgãos competentes.