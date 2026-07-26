Uma mulher de 61 anos ficou ferida após o carro que dirigia capotar na manhã deste domingo (26), na marginal da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A vítima ficou presa no interior do veículo e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros antes de ser encaminhada à Santa Casa da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 7h33 na Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, em frente à BASF.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a motorista retida no veículo devido ao capotamento. Os bombeiros realizaram o resgate da vítima em segurança, que, em seguida, recebeu atendimento da equipe da CCR RioSP.