O homem morto dentro do Plantão Policial de Taubaté na tarde deste sábado (25) havia espancado a companheira antes de ser levado à delegacia. A mulher sofreu graves ferimentos no rosto, na cabeça e nos braços, foi internada no Hospital Municipal e passou por exames de tomografia.

Segundo a Polícia Civil, Fernando Alves de Souza, de 49 anos, morreu após tentar tomar a arma de um policial militar durante o registro da ocorrência.

As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. A vítima permanece sob cuidados médicos após as agressões, que mobilizaram moradores do bairro e equipes da Polícia Militar.