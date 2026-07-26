O homem morto dentro do Plantão Policial de Taubaté na tarde deste sábado (25) havia espancado a companheira antes de ser levado à delegacia. A mulher sofreu graves ferimentos no rosto, na cabeça e nos braços, foi internada no Hospital Municipal e passou por exames de tomografia.
Segundo a Polícia Civil, Fernando Alves de Souza, de 49 anos, morreu após tentar tomar a arma de um policial militar durante o registro da ocorrência.
As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. A vítima permanece sob cuidados médicos após as agressões, que mobilizaram moradores do bairro e equipes da Polícia Militar.
Vizinhos ouviram pedidos de socorro
A ocorrência começou por volta das 15h55, na Rua Agnaldo Varella. Um policial militar aposentado ouviu gritos de socorro vindos de um imóvel vizinho e encontrou a mulher tentando fugir do agressor.
Ela correu e conseguiu se refugiar em uma residência próxima, fechando o portão antes que fosse alcançada. O policial aposentado se identificou e, com a ajuda de outro morador, conteve Fernando Alves de Souza até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.
Ao constatarem a gravidade das lesões da vítima, os policiais encaminharam a mulher ao atendimento médico e conduziram o suspeito ao Plantão Policial de Taubaté para o registro da ocorrência.
Suspeito tentou tomar arma de policial
De acordo com o boletim de ocorrência, Fernando não estava algemado porque apresentava comportamento tranquilo durante a apresentação do caso ao delegado. No entanto, enquanto os procedimentos eram realizados, ele se levantou repentinamente e avançou contra um policial militar.
Segundo os depoimentos, o homem tentou retirar a pistola calibre .40 do coldre do agente. Houve luta corporal e o policial ordenou diversas vezes que ele soltasse a arma, alertando que efetuaria um disparo caso a tentativa continuasse.
Como Fernando persistiu em tentar tomar a pistola, o policial efetuou um disparo que atingiu a parte superior do tórax do suspeito.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas a equipe médica constatou a morte ainda dentro da delegacia.
Câmeras registraram toda a ação
A Polícia Civil informou que toda a ocorrência foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais militares e pelo sistema interno de monitoramento do Plantão Policial.
Além das imagens, três testemunhas prestaram depoimento e confirmaram a versão apresentada pelo policial envolvido na ocorrência.
Diante das provas preliminares, o delegado responsável pelo plantão entendeu que o agente agiu em legítima defesa e decidiu não efetuar a prisão em flagrante.
O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher, resistência, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.
A pistola utilizada pelo policial foi apreendida e encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística. O corpo de Fernando Alves de Souza foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos.