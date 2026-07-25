A Polícia Civil apreendeu cerca de 600 quilos de maconha escondidos dentro de um caminhão de móveis na tarde deste sábado (25), em Caçapava. A abordagem ocorreu em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, após um trabalho de monitoramento do setor de inteligência da corporação.

O veículo havia saído do estado do Paraná e tinha como destino final o Espírito Santo, mas faria uma parada estratégica em Taubaté para descarregar parte dos entorpecentes na região do Vale do Paraíba.

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Um casal que ocupava o caminhão foi abordado pelos agentes no momento da fiscalização. Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha escondidos no interior das gavetas e estruturas dos móveis transportados.