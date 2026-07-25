A Polícia Civil apreendeu cerca de 600 quilos de maconha escondidos dentro de um caminhão de móveis na tarde deste sábado (25), em Caçapava. A abordagem ocorreu em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, após um trabalho de monitoramento do setor de inteligência da corporação.
O veículo havia saído do estado do Paraná e tinha como destino final o Espírito Santo, mas faria uma parada estratégica em Taubaté para descarregar parte dos entorpecentes na região do Vale do Paraíba.
Estratégia para enganar cães farejadores
Um casal que ocupava o caminhão foi abordado pelos agentes no momento da fiscalização. Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha escondidos no interior das gavetas e estruturas dos móveis transportados.
Para tentar burlar a fiscalização, os criminosos embalaram os entorpecentes em sacos plásticos e os banharam com um líquido de cheiro forte, projetado especificamente para despistar e neutralizar o faro de cães farejadores.
Trabalho de inteligência e prisões
A ação foi coordenada por policiais civis de Caçapava, que rastrearam a rota do veículo com base em informações estratégicas de inteligência. A equipe interceptou o caminhão exatamente no momento em que os ocupantes faziam uma pausa no posto às margens da Dutra.
O casal foi conduzido à delegacia da cidade. Após prestar depoimento e prestar esclarecimentos, a mulher foi liberada por falta de evidências de participação direta no tráfico. Já o motorista permaneceu preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. A carga e o caminhão foram apreendidos.