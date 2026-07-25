Um homem de 49 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo dentro do Plantão Policial de Taubaté, na tarde deste sábado (25). Identificado como Fernando Alves de Souza, ele havia sido conduzido à delegacia sob a acusação de agredir gravemente a companheira. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi alvejado após tentar tomar a pistola de um policial militar durante o registro do caso.
A vítima das agressões, uma mulher que sofreu ferimentos sérios no rosto, na cabeça e nos braços, precisou ser internada e passou por exames de tomografia no Hospital Municipal.
Agressão começou no bairro e mobilizou vizinhos
A ocorrência teve início por volta das 15h55 na Rua Agnaldo Varella. Um policial militar aposentado ouviu gritos de socorro na vizinhança e presenciou o momento em que a mulher corria para se abrigar em um imóvel próximo.
A vítima conseguiu fechar o portão de uma residência para escapar do agressor. O policial aposentado se identificou e, com o auxílio de outro morador, conseguiu deter o homem até a chegada de uma equipe da Polícia Militar em serviço. Diante da gravidade das lesões da mulher, todos foram encaminhados à delegacia na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Luta corporal e tiro dentro do Plantão Policial
Na delegacia, Fernando não estava algemado pois, segundo os agentes, demonstrava comportamento calmo. No entanto, enquanto a ocorrência era apresentada ao delegado, o homem levantou-se repentinamente e avançou contra um dos policiais militares.
De acordo com os depoimentos, o homem tentou sacar a pistola calibre .40 presa ao coldre do agente. Houve luta corporal e o policial deu ordens para que o indivíduo soltasse o armamento, alertando que atiraria caso ele persistisse. Como a ação continuou, o PM efetuou um disparo que atingiu a região superior do tórax do homem.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente, mas a morte foi constatada no próprio local.
Câmeras registraram a ação e Polícia vê legítima defesa
Câmeras corporais da PM e o sistema de monitoramento interno da própria delegacia registraram toda a dinâmica da disputa pela arma. Três testemunhas que estavam no local prestaram depoimento e confirmaram a versão do policial.
Diante do conjunto de provas preliminares e dos relatos, o delegado de plantão avaliou que o agente atuou em legítima defesa e optou por não realizar a prisão em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher, resistência, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.
A pistola do PM foi apreendida com 13 cartuchos intactos e encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística. O corpo do homem foi removido para exames no Instituto Médico Legal (IML).
Como denunciar casos de violência contra a mulher
A violência doméstica é um crime grave e deve ser denunciada imediatamente. Confira os canais de socorro disponíveis:
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Polícia Militar (190): Indicado para situações de emergência e flagrante em andamento.
Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180): Serviço gratuito e anônimo que funciona 24 horas por dia, oferecendo orientações e encaminhamento para redes de proteção.