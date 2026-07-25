Um homem de 49 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo dentro do Plantão Policial de Taubaté, na tarde deste sábado (25). Identificado como Fernando Alves de Souza, ele havia sido conduzido à delegacia sob a acusação de agredir gravemente a companheira. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi alvejado após tentar tomar a pistola de um policial militar durante o registro do caso.

A vítima das agressões, uma mulher que sofreu ferimentos sérios no rosto, na cabeça e nos braços, precisou ser internada e passou por exames de tomografia no Hospital Municipal.

Agressão começou no bairro e mobilizou vizinhos

A ocorrência teve início por volta das 15h55 na Rua Agnaldo Varella. Um policial militar aposentado ouviu gritos de socorro na vizinhança e presenciou o momento em que a mulher corria para se abrigar em um imóvel próximo.